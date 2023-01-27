محافظ الوادي الجديد يُطلق مبادرة لدعم ذوي الهمم

أطلق اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مبادرة لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة والسيطرة عليها بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك عقب آداءه صلاة الجمعة، اليوم، من داخل مسجد عمار بن ياسر بالخارجة.

وأكّد على قيام المحافظة بتوفير المواد اللازمة للمكافحة وتتولى مديرية الطب البيطري تفعيل المبادرة وتطبيق أعمال المكافحة بالتنسيق مع الجمعيات داخل الأحياء السكنية، مهيبًا بالمواطنين الالتزام بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها للسيطرة على تفشّي الظاهرة.

من ناحيةٍ أخرى، تفقّد المحافظ منفذ الجمعية الاستهلاكية لمركز شباب الخارجة الذي تم تخصيصه بشكل مجاني ضمن مبادرات خفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الوزراء.

ووجّه بتبنّي مبادرة جديدة لدعم ذوي الهمم من خلال تخفيض أسعار السلع التموينية واللحوم ومنح الخضروات الأساسية بالمجان، وذلك بمختلف مبادرات السلع التي يتم تنفيذها، عن طريق بطاقة "كوبون" يتم منحها من مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.