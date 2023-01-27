عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يُطلق مبادرة لدعم ذوي الهمم

جانب من الجوله
جانب من الجوله

 أطلق اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مبادرة لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة والسيطرة عليها بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك عقب آداءه صلاة الجمعة، اليوم، من داخل مسجد عمار بن ياسر بالخارجة. 

وأكّد على قيام المحافظة بتوفير المواد اللازمة للمكافحة وتتولى مديرية الطب البيطري تفعيل المبادرة وتطبيق أعمال المكافحة بالتنسيق مع الجمعيات داخل الأحياء السكنية، مهيبًا بالمواطنين الالتزام بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها للسيطرة على تفشّي الظاهرة. 

 

من ناحيةٍ أخرى، تفقّد المحافظ منفذ الجمعية الاستهلاكية لمركز شباب الخارجة الذي تم تخصيصه بشكل مجاني ضمن مبادرات خفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الوزراء.

ووجّه بتبنّي مبادرة جديدة لدعم ذوي الهمم من خلال تخفيض أسعار السلع التموينية واللحوم ومنح الخضروات الأساسية بالمجان، وذلك بمختلف مبادرات السلع التي يتم تنفيذها، عن طريق بطاقة "كوبون" يتم منحها من مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

اخبار محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد ذوي الاحتياجات الخاصة ذوى الهمم الكلاب الضالة الطب البيطري السلع التموينية مركز شباب الاحتياجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

كيفية الحصول على معاش الأب المتوفى 2023

يقيد محليا وأفريقيا.. الزمالك يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

فعل وقح.. تعليق روسي شديد اللهجة على حرق المصحف الشريف

ترشيحاتنا

سعر الدولار سينخفض في تلك الحالة.. خبير إاتصادي يوضح| فيديو

يجبرون المسلمين الدفاع عن القرآن.. رئيس الشيشان يعلق على حادث حرق المصحف

مفتى القدس: همنا الأول الدفاع عن فلسطين وليس نشر التطرف

تقارير: إيران أعدمت أكثر من 50 شخصا خلال شهر

بعد سقوط قبة سيدي الأربعين.. ما هي قصتها ولماذا اختلفت الأقاويل حولها؟

احترس.. أمراض خطيرة تهدد المصابين بالسكري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. أمراض خطيرة تهدد المصابين بالسكري

بفستان مجسم.. خطيبة حسن شاكوش تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في حفل خطوبتهما

منع السجائر الإلكترونية يثير الجدل .. اكتشف أضرارها

180هرما في مصر.. لماذا توقف الفراعنة عن بناء الصروح العظيمة؟

فيديو

لا يصلح للاستهلاك الآدمي .. خبير تغذية يحذر من سمك فيليه مجمد منتشر بالأسواق

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

لا تؤذيني في ابنتي ولا تقهرها.. وصية اب لزوج ابنته في زفافها تبكي القلوب

هتخليك تاخد كيماوي.. أسرار مرعبة عن الكفتة والطرب والسجق داخل المطاعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ