الأوقاف والثقافة تحتفلان بـ 150 إصدارًا من سلسلة رؤية

احتفلت وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة بصدور ١٥٠ إصدارًا من سلسلة "رؤية" اليوم الجمعة بقاعة صلاح جاهين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، وذلك بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، وقدم له الدكتور حسن مدني المذيع بإذاعة القرآن الكريم.



وخلال كلمته أكد الدكتور حسن مدني أن الحضارة المصرية حضارة عريقة تضرب بجذورها في التاريخ لآلاف السنين، مثمنًا التعاون بين مؤسسات الدولة، ومنها التعاون القائم بين وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف والذي أثمر سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، موضحًا أن وزارة الأوقاف تقوم بدورها الاجتماعي والتوعوي والتنويري وتتيح الفرصة للكفاءات للقيام بدورهم الدعوي والاجتماعي والقيادي.



وخلال كلمته نقل الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني تحيات محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ل الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وللدكتور أحمد بهي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولي على هذا العرس الثقافي الفريد، مؤكدًا أن فلسفة وزارة الأوقاف تدور حول بناء الإنسان جنبًا إلى جن مع بناء المكان، وان وزارة الأوقاف إلى جانب عنايتها بالثقافة من خلال برامجها المتنوعة، تعتني أيضا ببناء المساجد وعمارتها بصورة غير مسبوقة، إضافة إلى الاهتمام بالوعي الرشيد.



أضاف أن وزارة الأوقاف تسعى للانتقال بالثقافة من ثقافة النخبة إلى ثقافة المجتمع، مع الاهتمام بإصدارات وزارة الأوقاف والتي تنشر الفكر الوسطي المستنير وتحارب العنف والتطرف بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، ومنها وزارة الثقافة والتي أثمرت عدة مشروعات ثقافية كبرى منها سلسلة "رؤية" للفكر الوسطي المستنير والتي نحتفل اليوم بالإصدار الـ 150 من إصداراتها المتميزة سواء في مجال الفكر الوسطي المستنير أم في مجال رؤية المترجمة أم رؤية للنشء، وتزايد الإقبال عليها.

و أوضح أن سلسلة رؤية تهدف إلى إرساء الثقافة المعرفية وبناء الوعي الرشيد، وتحصين الشباب من الفكر المتطرف، وترسيخ الثقافة المعرفية، فهي مشروع قومي غير مسبوق لبناء الوعي الإنساني.



وفي ختام اللقاء تم تكريم المشاركين في سلسلة "رؤية" من الهيئة المصرية العامة للكتاب ووزارة الأوقاف وإهدائهم شهادات تقدير، تقديرًا لدورهم في إنتاج هذه السلسلة المتميزة.