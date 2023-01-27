عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف والثقافة تحتفلان بـ 150 إصدارًا من سلسلة رؤية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

 احتفلت وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة بصدور ١٥٠ إصدارًا من سلسلة "رؤية" اليوم الجمعة بقاعة صلاح جاهين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، وذلك بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، وقدم له الدكتور حسن مدني المذيع بإذاعة القرآن الكريم.


وخلال كلمته أكد الدكتور حسن مدني أن الحضارة المصرية حضارة عريقة تضرب بجذورها في التاريخ لآلاف السنين، مثمنًا التعاون بين مؤسسات الدولة، ومنها التعاون القائم بين وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف والذي أثمر سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، موضحًا أن وزارة الأوقاف تقوم بدورها الاجتماعي والتوعوي والتنويري وتتيح الفرصة للكفاءات للقيام بدورهم الدعوي والاجتماعي والقيادي.


وخلال كلمته نقل الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني تحيات  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ل الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وللدكتور أحمد بهي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولي على هذا العرس الثقافي الفريد، مؤكدًا أن فلسفة وزارة الأوقاف تدور حول بناء الإنسان جنبًا إلى جن مع بناء المكان، وان وزارة الأوقاف إلى جانب عنايتها بالثقافة من خلال برامجها المتنوعة، تعتني أيضا ببناء المساجد وعمارتها بصورة غير مسبوقة، إضافة إلى الاهتمام بالوعي الرشيد.


أضاف أن وزارة الأوقاف تسعى للانتقال بالثقافة من ثقافة النخبة إلى ثقافة المجتمع، مع الاهتمام بإصدارات وزارة الأوقاف والتي تنشر الفكر الوسطي المستنير وتحارب العنف والتطرف بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، ومنها وزارة الثقافة والتي أثمرت عدة مشروعات ثقافية كبرى منها سلسلة "رؤية" للفكر الوسطي المستنير والتي نحتفل اليوم بالإصدار الـ 150 من إصداراتها المتميزة سواء في مجال الفكر الوسطي المستنير أم في مجال رؤية المترجمة أم رؤية للنشء، وتزايد الإقبال عليها.

و أوضح أن سلسلة رؤية تهدف إلى إرساء الثقافة المعرفية وبناء الوعي الرشيد، وتحصين الشباب من الفكر المتطرف، وترسيخ الثقافة المعرفية، فهي مشروع قومي غير مسبوق لبناء الوعي الإنساني.


وفي ختام اللقاء تم تكريم المشاركين في سلسلة "رؤية" من الهيئة المصرية العامة للكتاب ووزارة الأوقاف وإهدائهم شهادات تقدير، تقديرًا لدورهم في إنتاج هذه السلسلة المتميزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

كيفية الحصول على معاش الأب المتوفى 2023

يقيد محليا وأفريقيا.. الزمالك يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

فعل وقح.. تعليق روسي شديد اللهجة على حرق المصحف الشريف

ترشيحاتنا

سعر الدولار سينخفض في تلك الحالة.. خبير اقتصادي يوضح| فيديو

يجبرون المسلمين الدفاع عن القرآن.. رئيس الشيشان يعلق على حادث حرق المصحف

مفتى القدس: همنا الأول الدفاع عن فلسطين وليس نشر التطرف

تقارير: إيران أعدمت أكثر من 50 شخصا خلال شهر

بعد سقوط قبة سيدي الأربعين.. ما هي قصتها ولماذا اختلفت الأقاويل حولها؟

احترس.. أمراض خطيرة تهدد المصابين بالسكري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوال فلوس.. فيديو لسيدة تجمع مبلغا كبيرا من التسول في الشوارع

احترس.. أمراض خطيرة تهدد المصابين بالسكري

بفستان مجسم.. خطيبة حسن شاكوش تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في حفل خطوبتهما

منع السجائر الإلكترونية يثير الجدل .. اكتشف أضرارها

فيديو

لا يصلح للاستهلاك الآدمي .. خبير تغذية يحذر من سمك فيليه مجمد منتشر بالأسواق

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

لا تؤذيني في ابنتي ولا تقهرها.. وصية اب لزوج ابنته في زفافها تبكي القلوب

هتخليك تاخد كيماوي.. أسرار مرعبة عن الكفتة والطرب والسجق داخل المطاعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ