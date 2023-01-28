اليوم.. «الذكاء الاصطناعي وتعليم الكبار بالوطن العربي».. مؤتمر بجامعة عين شمس

ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمره السنوي التاسع عشر بعنوان “الذكاء الاصطناعي وتعليم الكبار في الوطن العربي”، وذلك تحت رعاية أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، ومحمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ومحمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومحمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، برئاسة غادة فاروق، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في الفترة من 28 إلى 29 يناير 2023 بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة، بنظامي الحضور المباشر والأونلاين.

وأوضح الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار ومقرر المؤتمر، أن المؤتمر سيناقش عدة محاور منها؛ الأدوار الجديدة لمؤسسات تعليم الكبار بالوطن العربي في عصر الذكاء الاصطناعي، والاتجاهات الحديثة لتعليم الكبار في عصر الذكاء الاصطناعي، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في برامج تعليم الكبار بالوطن العربي، إلى جانب متطلبات الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على تعليم الكبار في الوطن العربي، والذكاء الاصطناعى ومهارات التعلم الذاتي، بالإضافة إلى خطط وبرامج واستراتيجيات ومناهج تعليم الكبار في عصر الذكاء الاصطناعي، ودور منظمات المجتمع المدنى في تطوير برامج تعليم الكبار بالوطن العربي، وكذلك تمكين المرأة العربية من أجل المشاركة الإيجابية في عصر الذكاء الاصطناعي، والتنمية المهنية المستدامة لمعلمى الكبار في ضوء متطلبات الذكاء الاصطناعي، وتعليم الكبار والتمكين التقني والاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في الوطن العربي.

كما يبحث المؤتمر دور محو الأمية التكنولوجية كضرورة حتمية في عصر الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات التكنولوجية في مجال تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة.. صيغ وتجارب عربية وعالمية، وأيضًا الاتجاهات الحديثة في إدارة وتمويل مشروعات تعليم الكبار في عصر الذكاء الاصطناعي، ودور وسائل الإعلام والاتصال الرقمية في تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة، وأخيرًا تحديات تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة في عصر الذكاء الاصطناعي.

يشارك بالمؤتمر كوكبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بالشأن التربوي بصفة عامة وتعليم الكبار بصفة خاصة، من مصر والوطن العربي.

وكان قد شارك طلبة الفرقة الرابعة ببرنامج العمارة والعمران البيئي وطلبة الفرقة الثالثة من برنامج عمارة تنسيق المواقع بكلية الهندسة جامعة عين شمس وفي إطار مادة التنسيق الصوتي للمدن Soundscape and Aural Architecture والتي يقوم بتدريسها الدكتورة نهى جمال سعيد الأستاذ المساعد بقسم التصميم الحضري والتخطيط العمراني والمدرس المساعد مصطفى مجاهد والمعيدين فرح وليد وأحمد حسن إبراهيم في المسابقة الدولية " مكان الصوت في التصميم العمراني" المعلنة من اليونسكو 2022.

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ؛ الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة.

تناولت المسابقة فكرة صوت المياه في الفراغات العمرانية " Water Resonances "وقد شارك في المسابقة العديد من الطلاب الفرنسيين والمصريين. وقد حصدت الفرق المصرية والتي تنتمي جميعها لكلية الهندسة - جامعة عين شمس.