إدارة العلاج الحر تضبط شخصين منتحلين صفة طبيب بالفيوم

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم برئاسة الدكتور رامي منير من ضبط شخصين منتحلين صفة طبيب بمركز أطسا بمحافظة الفيوم .

جاء ذلك في حملة مشتركة مكبرة بين إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم شارك فيها كلاً من الدكتور محمد أمين حمزاوي والدكتور مصطفى فرج والدكتور أحمد سعيد والدكتور أحمد صلاح والدكتور حسن مفتاح وإدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالفيوم وخلال الحملة تم ضبط منتحلة لصفة طبيبة حاصلة على بكالوريوس زراعة تدير مركزاً للجلدية وتم ضبط أدوية بكميات كبيرة غير مسجلة بوزارة الصحة غير صالحة للإستخدام الآدمي وتم غلق المركز .

كما تم ضبط منتحل صفة دكتور علاج طبيعي حاصل على دبلوم صنايع بمركز أطسا وتم ضبط أجهزة تخص مراكز العلاج الطبيعي وإجمالي المضبوطات كالآتي عدد خمسة أجهزة تستخدم في مراكز العلاج الطبيعي وتشمل جهاز ضغط زئبقي وجهاز مساج كهربائي وجهاز حامل أشعة تحت الحمراء وجهاز تنبية وسماعة طبية وعدد 24 صنف داوئي غير مسجل بوزارة الصحة بأجمالس عدد 95 وعدد 3 صنف داوئي مسجل بوزارة الصحة بأجمالي عدد 29 عبوة وعدد 2 صنف داوئي منتهي الصلاحية وغير صالح للإستخدام الآدمي بأجمالي عدد 5 عبوة وتم تنفيذ غلق للمركزين محل الشكوى وتم العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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