أسانسير الموت.. لن تتخيل اللحظات التي عاشها هذا الشاب| فيديو مرعب

15 ثانية من الرعب المحقق عاشها راكب أسانسير خطير في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي دافعا إلى الدهشة والاستغراب الشديدين.

“أسانسير الموت” بهذه الجملة عبر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن مقطع الفيديو القصير من تطبيقي “تيك توك” و “فيسبوك”.

شاف الموت

أظهر مقطع الفيديو المرعب الذي نشره شاب ركوبه في أسانسير غير مكتمل الصيانة حيث تسقط عليه وهو بداخله شرائح خشبية ثقيلة تصدم بكل دور يمر عليه.

“طيب بغيت أموت والله، و لعلي بغيت أودع وعاد لحد يسأل وش اللي خلاني أكمل تصوير لأن حتى أنا مدري !” كان هذا تعليق الشاب السعودي ناشر الفيديو الأصلي عبر “تيك توك”، مضيفا في هاشتاج “الشعب الصيني ما له حل!”.

وكانت من أبرز التعليقات على مقطع الفيديو الصادم: “هذا هو المصعد الي أشوف نفسي فيه في الكوابيس طلع حقيقي”، “مادري كيف ماتفاجأت الخشبه من وين جت؟”، “المصعد مكمل و الظاهر انه مفيش فيه اي عوامل امان ”.

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كارثة بسبب أسانسير

“سرقنى فى بيتى وكنا هنموت بسببه”.. بهذه الجملة حذر المنشد الشاب الشهير والمؤثر عبر السوشيال ميديا، مصطفي أبو رواش من كارثة كادت أن تلحق به وعائلته وسكان عمارته بسبب “انعدام ضمير” فني تركيب أسانسير، فما التفاصيل؟.

قال مصطفي أبو رواش في مقطع الفيديو المتداول بكثرة عبر “فيسبوك”: “حسبي يا الله ونعم الوكيل فيك، حسبي يا الله ونعم الوكيل فيك، ربنا شاهد وسمعني وشاف اللي انت عملته، هوريكم دلوقت اللي عمله واحد استأمنه على مالي وبيتي وعلى روحي وروح اللي عايشين معايا، بسبب حاجة المفروض إنه عاملها علشان تسهل عليه حياتي، كنت هموت بسببه أنا والناس اللي عايشين معايا في المكان، عامل فيها ناصح واللي الوحيد اللي بيفهم رغم اني كنت بدي له ملاحظات وأنا مش فاهم أوي، فأنا بحذر الناس منه”.

وتابع المنشد الشهير: "رغم إنه لما كنت قاعد معاه على القهوة كان بيقولي أهم حاجة عندي اتقاء الحرام، وإنه اراعي ربنا في شغلي، ورحت المحل واشتريت الأجهزة الجديدة بأيدي لتركيب الأسانسير، وبجبروته غيرهم بحاجات مستعملة، وبعد ما ركب المكنة وساب الجزء اللي فوقها مفتوح للسماء، وما كانش جه فصل الشتاء وقتها، فقالي بعد ما خلص هقفلها، الدنيا مطرت والمكنة ولعت، وفضلت الناس محبوسة في الأسانسير لحد ما جبنا حد تاني، طب نفرض حارس العمارة كان قرب منها وهي كده، فاكر".

وواصل المؤثر عبر السوشيال ميديا: "بعد كدا ربنا أكرمني بواحد ابن حلال، محمد اللي قدامكم، فكها حتة حتة، فالحمد لله إنه ما فيش حد مات، وودا الفرق بين ده وبين عديم ضمير، راجع على حاجتك بنفسك بعد كده، واحذروا من عدماء الضمير".