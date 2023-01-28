عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أسانسير الموت.. لن تتخيل اللحظات التي عاشها هذا الشاب| فيديو مرعب

أسانسير الموت..لن
أسانسير الموت..لن تتخيل اللحظات التي عاشها هذا الشاب

15 ثانية من الرعب المحقق عاشها راكب أسانسير خطير في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي دافعا إلى الدهشة والاستغراب الشديدين. 

“أسانسير الموت” بهذه الجملة عبر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن مقطع الفيديو القصير من تطبيقي “تيك توك” و “فيسبوك”. 

شاف الموت

أظهر مقطع الفيديو المرعب الذي نشره شاب ركوبه في أسانسير غير مكتمل الصيانة حيث تسقط عليه وهو بداخله شرائح خشبية ثقيلة تصدم بكل دور يمر عليه. 

“طيب بغيت أموت والله، و لعلي بغيت أودع وعاد لحد يسأل وش اللي خلاني أكمل تصوير لأن حتى أنا مدري !” كان هذا تعليق الشاب السعودي ناشر الفيديو الأصلي عبر “تيك توك”، مضيفا في هاشتاج “الشعب الصيني ما له حل!”.

وكانت من أبرز التعليقات على مقطع الفيديو الصادم: “هذا هو المصعد الي أشوف نفسي فيه في الكوابيس طلع حقيقي”، “مادري كيف ماتفاجأت الخشبه من وين جت؟”، “المصعد مكمل و الظاهر انه مفيش فيه اي عوامل امان ”.

 

لمشاهدة مقطع الفيديو تيك توك اضغط هنا

لمشاهدة مقطع الفيديو فيسبوك اضغط هنا

 

 

 كارثة بسبب أسانسير

 

سرقنى فى بيتى وكنا هنموت بسببه”.. بهذه الجملة حذر المنشد الشاب الشهير والمؤثر عبر السوشيال ميديا، مصطفي أبو رواش من كارثة كادت أن تلحق به وعائلته وسكان عمارته بسبب “انعدام ضمير” فني تركيب أسانسير، فما التفاصيل؟.

 

قال مصطفي أبو رواش في مقطع الفيديو المتداول بكثرة عبر “فيسبوك”: “حسبي يا الله ونعم الوكيل فيك،  حسبي يا الله ونعم الوكيل فيك، ربنا شاهد وسمعني وشاف اللي انت عملته،  هوريكم دلوقت اللي عمله واحد استأمنه على مالي وبيتي وعلى روحي وروح اللي عايشين معايا، بسبب حاجة المفروض إنه عاملها علشان تسهل عليه حياتي، كنت هموت بسببه أنا والناس اللي عايشين معايا في المكان، عامل فيها ناصح واللي الوحيد اللي بيفهم رغم اني كنت بدي له ملاحظات وأنا مش فاهم أوي، فأنا بحذر الناس منه”.

 

وتابع المنشد الشهير: "رغم إنه لما كنت قاعد معاه على القهوة كان بيقولي أهم حاجة عندي اتقاء الحرام، وإنه اراعي ربنا في شغلي، ورحت المحل واشتريت الأجهزة الجديدة بأيدي لتركيب الأسانسير، وبجبروته غيرهم بحاجات مستعملة، وبعد ما ركب المكنة وساب الجزء اللي فوقها مفتوح للسماء، وما كانش جه فصل الشتاء وقتها، فقالي بعد ما خلص هقفلها، الدنيا مطرت والمكنة ولعت، وفضلت الناس محبوسة في الأسانسير لحد ما جبنا حد تاني، طب نفرض حارس العمارة كان قرب منها وهي كده، فاكر".

 

وواصل المؤثر عبر السوشيال ميديا: "بعد كدا ربنا أكرمني بواحد ابن حلال، محمد اللي قدامكم، فكها حتة حتة، فالحمد لله إنه ما فيش حد مات، وودا الفرق بين ده وبين عديم ضمير، راجع على حاجتك بنفسك بعد كده، واحذروا من عدماء الضمير".

 

 

اسانسير خطير مقطع فيديو فيديو متداول أسانسير الموت السعودية الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

خسر 200 جنيه.. أسبوع انهيار الذهب وسعر جرام 21

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

كيفية الحصول على معاش الأب المتوفى 2023

ترشيحاتنا

يقود سيارته ويلتقط السيلفي مع السعوديين..السوشيال ميديا تشتعل بسبب الأمير محمد بن سلمان|شاهد

بفرمان من أسامة نبيه.. عودة فتوح وعبدالله جمعة في الزمالك

احصل على 1000 دولار مقابل تناول الجبن.. كيف ذلك؟

حقيقة انخفاض سعر الدولار لـ 26 جنيها..التفاصيل كاملة |فيديو

انخفاض الدولار وتراجع الذهب.. تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش.. والأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم| أخبار التوك شو

4 أمور تجنبك شر ما يفزعك في النوم .. لا تهملها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهوت شورت وهاي ستوميك.. جيجي حديد في أحدث إطلالة لها

أسانسير الموت.. لن تتخيل اللحظات التي عاشها هذا الشاب| فيديو مرعب

تغطي جسمها بالكريستال.. مغنية أمريكية تثير الدهشة في أسبوع الموضة بباريس

تامر حسني يعلن انضمام مي عمر لفيلم تاج

فيديو

شيري عادل: لن احتفل بزفافي على طارق صبري إلا بحضور بشرى وإلهام شاهين

من هو عبدالله بانعمة الذي أثار حزن رواد مواقع التواصل بوفاته/ فيديو جراف

لا يصلح للاستهلاك الآدمي .. خبير تغذية يحذر من سمك فيليه مجمد منتشر بالأسواق

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ