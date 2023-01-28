تامر عاشور يتألق بحفل في المنيا الجديدة.. صور

احيا الفنان تامر عاشور حفلا ضخماً بمدنية المنيا الجديدة، وسط حضور جماهيري ضخم ، وأستمر حتي الساعات الاخيرة من مساء أمس الجمعة .

قدم تامر عاشور باقة من أجمل اغانيه فى الحفل ، وسط تفاعل كبير من الجمهور ، والذى ظل يردد اغانيه .

أحدث حفلات تامر عاشور

وكان تامر عاشور قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا على هامش فعاليات مونديال قطر ٢٠٢٢ على المسرح الروماني هناك يوم ١١من شهر ديسمبر القادم.

وجاء هذا الحفل بعد تصدر تامر عاشور التريند مؤخرا عقب حلقته مع المطربة أنغام فى برنامجها الجديد والذى يعرض على شاشة dmc.

تامر عاشور ضيف أنغام

حل الفنان تامر عاشور ضيفا مع الفنانة أنغام ببرنامج أنغام والمذاع عبر فضائية dmc وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى .

وقال الفنان تامر عاشور إنه لا يجهز الألحان قبل طرحها ولكنها تأتى الفكرة من تلقاء نفسها دون تجهيز . وأضاف " عاشور " خلال استضافته ببرنامج انغام والمذاع عبر فضائية dmc ، أنه يستمتع بهواية التلحين ويمتلك ألحان كثيرة لم يعطيها لأى فنان حتى لم يقوم بغنائها .

ولفت إلى أنه يجمعه ثنائى مشترك مميز مع الملحن خالد عز وعقب " صوته جميل وألحانه مميزة ".

وقال الفنان تامر عاشور ، إن رامى جمال ألحانه رائعة ومميزة واشترك معه فى أغانى " هاجى على نفسى " وله طابع وبصمته المميزة .

وأضاف " عاشور "، خلال استضافته ببرنامج انغام والمذاع عبر فضائية dmc ، أن رامى جمال صديقه منذ أيام الجامعة فى كلية التربية الموسيقية وتجمعهم صداقة تمتد لسنوات عدة وعقب " ده أكتر من أخويا " .

ولفت إلى أن أغنية قولوله سماح من كلمات أحمد المالكى وألحان العسال ولاقت نجاح كبير عند جمهوره عند طرحها.