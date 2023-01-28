شيري عادل: لن احتفل بزفافي على طارق صبري إلا بحضور بشرى وإلهام شاهين

حل الفنان طارق صبري وزوجته الفنانة شيري عادل ضيوف على أحدي البرامج التليفزيونية ، حيث كشفا العديد من الكواليس عن زواجهما .

وقالت شيري عادل خلال استضافتها فى البرنامج انها حتي الان لا تعلم إذا كان من الممكن ان يقيموا حفل زفاف بعد زواجهما أم لا .

وتابعت شيري عادل : هناك العديد من الفنانين الذين لن أقيم حفل زفافي الا اذا كانوا متواجدين ، وعلى راسهم بشري والهام شاهين .

مسلسل جروب الدفعة

وتشارك شيري عادل في مسلسل جروب الدفعة المقرر طرحه قريبا

مسلسل جروب الدفعة، تأليف ورشة مصنع الحكايات، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، ومن إخراج محمد عبدالسلام.



ويشارك في مسلسل جروب الدفعة، الذي يتكون من 15 حلقة، ويناقش بعض قضايا الشباب وأحلامهم، خصوصا في مرحلة ما بعد التخرج، وهو من بطولة شيري عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داوود، فضلا عن عدد من الممثلين الشباب.