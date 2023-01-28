بالأسود.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة روجينا، علي مشاركة متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وخطفت روجينا، الانظار باطلالة لافته مرتدية فستانا طويلا باللون الاسود ليكشف عن جمالها وأناقتها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت، في المكياج على الألوان الجذابة التي تبرز جمال عيونها، وجمال أنوثتها.



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل «كيد الحريم»، والذي شاركت به في رمضان 2022.



وجسّدت روجينا في مسلسل "كيد الحريم" دور "سمية"، وهى أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عامًا يؤدي دوره الممثل الكويتي عبد الله الإمام.