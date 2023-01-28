فيديوهات فاضحة داخل غرفة النوم.. قرار عاجل من النيابة بشأن سيدة انوش

قررت جهات التحقيق حبس فتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها، والمعروفة إعلامياً بـ بطلة الفيديوهات المثيرة للجدل مالكة القناة الشهيرة بـ "يوميات انوش" التي تبث مقاطع فاضحة وخادشة للحياء.

وكانت ألقت مباحث الآداب بالتنسيق مع مباحث القاهرة القبض على بطلة الفيديوهات المثيرة للجدل مالكة القناة الشهيرة بـ "يوميات انوش" التي تبث مقاطع فاضحة وخادشة للحياء وذلك بحسب ما أعلنه المحامي أشرف فرحات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث قسم شرطة المعصرة بحلوان عقب إلقاء القبض على المتهمة، أن صاحبة قناة يوميات أنوش عثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحصهم بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور المصري.

مكسب 1000 دولار أسبوعيا

وأضافت التحريات الأولية أن صاحبة فيديوهات يوميات انوش ، عثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، والتي تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا، وجاري عرضها على النيابة للتحقيق.

صاحبة قناة يوميات انوش

وتبين من التحريات أن المتهمة تمتلك أكثر من أربعة حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة بمنطقة حدائق حلوان، منها ما قامت فيه بحركات إغراء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها؛ من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وتبين تداول تلك المقاطع بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.

وأكدت التحريات أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيقات أجر مقابل ذلك.

بلاغ للنائب العام

وتقدم أشرف فرحات المحامي، ببلاغ إلى النائب العام ضد صاحبة قناة يوميات انوش والتي تمتلك عددا من القنوات على مواقع التواصل، موضحا إياها بحافظة المستندات المقدمة في البلاغ.