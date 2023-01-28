عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فيديوهات فاضحة داخل غرفة النوم.. قرار عاجل من النيابة بشأن سيدة انوش

المتهة
المتهة

قررت جهات التحقيق حبس فتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها، والمعروفة إعلامياً بـ بطلة الفيديوهات المثيرة للجدل مالكة القناة الشهيرة بـ "يوميات انوش" التي تبث مقاطع فاضحة وخادشة للحياء.

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

اعترافات أنوش.. ماذا قالت صاحبة أشهر محتوى فاضح على السوشيال ميديا ؟

وكانت ألقت مباحث الآداب بالتنسيق مع مباحث القاهرة القبض على بطلة الفيديوهات المثيرة للجدل مالكة القناة الشهيرة بـ "يوميات انوش" التي تبث مقاطع فاضحة وخادشة للحياء وذلك بحسب ما أعلنه المحامي أشرف فرحات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

 كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث قسم شرطة المعصرة بحلوان عقب إلقاء القبض على المتهمة، أن صاحبة قناة يوميات أنوش عثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحصهم بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور المصري.

مكسب 1000 دولار أسبوعيا 

 

وأضافت التحريات الأولية أن صاحبة فيديوهات يوميات انوش ، عثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، والتي تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا، وجاري عرضها على النيابة للتحقيق.

 

 صاحبة قناة يوميات انوش

وتبين من التحريات أن المتهمة تمتلك أكثر من أربعة حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة بمنطقة حدائق حلوان، منها ما قامت فيه بحركات إغراء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها؛ من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وتبين تداول تلك المقاطع بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.

 

وأكدت التحريات أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيقات أجر مقابل ذلك.

بلاغ للنائب العام 

 

وتقدم أشرف فرحات المحامي، ببلاغ إلى النائب العام ضد صاحبة قناة يوميات انوش والتي تمتلك عددا من القنوات على مواقع التواصل، موضحا إياها بحافظة المستندات المقدمة في البلاغ.

 

انوش يوميات أنوش قناة يوميات أنوش صاحبة قناة يوميات أنوش مباحث القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

خسر 200 جنيه.. أسبوع انهيار الذهب وسعر جرام 21

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

كيفية الحصول على معاش الأب المتوفى 2023

موضوعات متعلقة

خرج من غرفة العمليات.. الاعلامية رضوى العوضى تكشف تفاصيل حادث نجلها يوسف

نشرة الحوادث.. ضبط أنوش صاحبة المحتوى الفاضح.. وقرار بشأن حسناء العجوزة

زواج في الجحيم.. حكاية حرق سيدة على يد زوجها ببولاق الدكرور

300 جنيه وصاروخ تقطيع.. أسرار جريمة قتل الأصدقاء في عابدين

بخيل جلدة.. زوجة بمحكمة الأسرة: 10 سنين عايشة بالإيجار وخيره كله لأخته

نشرة الحوادث.. تفاصيل سقوط شريك هدير عاطف بتهمة النصب وترويج العملة في القاهرة.. انهيار منزل في المحلة بسبب انفجار أسطوانة غاز

نشرة الحوادث.. رجل الأعمال صفوان ثابت ممنوع من مغادرة البلاد.. تفاصيل خطف فتاة وطلب فدية من والدها بدار السلام

نشرة أخبار الحوادث.. ولاد عم وعلاقة آثمة.. جريمة زوجين بطلها عشيق بالمنوفية..القصة الكاملة لاختفاء سائق فى صحراء مطروح

ترشيحاتنا

ميدو يكشف سر فوز الإسماعيلي على الداخلية..ويؤكد: مباراة الاتحاد حياة أو موت

بلوك ساحر.. راندا البحيري تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

بعد ارتفاع أسعار البيض.. "فراخ للإيجار" داخل مزرعة أمريكية

بيان عاجل من كوريا الشمالية بعد تعهد أمريكا بإرسال دبابات إلى أوكرانيا

ما كانتش فرحانة.. صورة وفاة فتاة بعد شبكتها تثير حزن الآلاف

دعاء العصمة من الفتن.. ادركه بـ 3 كلمات في جوف الليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احصل على 1000 دولار مقابل تناول الجبن.. كيف ذلك؟

بهوت شورت وهاي ستوميك.. جيجي حديد في أحدث إطلالة لها

أسانسير الموت.. لن تتخيل اللحظات التي عاشها هذا الشاب| فيديو مرعب

تغطي جسمها بالكريستال.. مغنية أمريكية تثير الدهشة في أسبوع الموضة بباريس

فيديو

شيري عادل: لن احتفل بزفافي على طارق صبري إلا بحضور بشرى وإلهام شاهين

من هو عبدالله بانعمة الذي أثار حزن رواد مواقع التواصل بوفاته/ فيديو جراف

لا يصلح للاستهلاك الآدمي .. خبير تغذية يحذر من سمك فيليه مجمد منتشر بالأسواق

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ