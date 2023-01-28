الأرصاد الجوية تحذر المصريين: متخرجوش من البيت بدون كمامات النهاردة .. لهذا السبب

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس شهدت اليوم ذروة لارتفاعات في درجات الحرارة لتسجل 26 درجة مئوية، لافتة إلى أن البلاد تعرضت لكتل هوائية من الصحراء الغربية مع سرعات في الرياح ما بين 30 إلى 40 كم في الساعة أدى إلى انتشار الرمال والأتربة في الجو.

وحذرت الدكتورة منار غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مرضى الحساسية من الخروج خلال الأيام القادمة بدون كمامات، مشيرة إلى أن درجات الحرارة الكبرى تتراوح بين 23 و22 درجة مئوية خلال الثلاثة أيام القادمة.

تابعت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة ستشهد انخفاضا يوم الإثنين القادم مع تغير في مصادر الكتل الهوائية الشمالية مع فرص سقوط للأمطار وعودة للأجواء الشتوية.





الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع القادم..وموعد نهاية فصل الشتاء

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه سنشهد خلال هذا الإسبوع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ولكن اليوم كان ذروة الإرتفاع، ووصلت درجات الحرارة 27 درجة مئوية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المصري أفندي”، عبر فضائية “المحور”، أنه مع غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وهو المتعارف عليه خلال فصل الشتاء.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع أنه بدءا من الغد ستنخفض درجات الحرارة، وبدءا من يوم الثلاثاء القادم ستعود درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، وستعود درجات الحرارة من 18 إلى 19 درجة مئوية.

أعلى من السنوات السابقة.

وأشارت منار غانم إلى أن نهاية فصل الشتاء الرسمية يوم 20 مارس، مؤكدة أن درجات الحرارة خلال العام الحالي أعلى من السنوات السابقة.