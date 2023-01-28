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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أبو الفضل بدران عضوا باللجنة العلمية لمركز أبوظبي للغة العربية

د. محمد أبو الفضل
د. محمد أبو الفضل بدران

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية،عن تشكيل لجنته العلمية لعام 2023 ، برئاسة  الدكتور علي بن تميم، رئيس المركز، وعضوية مجموعة بارزة من الأكاديميين والعلماء والمتخصصين في اللغة العربية ومختلف المجالات الأدبية والثقافية منهم  الناقد والشاعر الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة والرئيس السابق للهيئة العامة لقصور الثقافة .

وأكد الدكتور علي بن تميم، أن اللجنة العلمية لمركز أبوظبي للغة العربية تُشكل ركيزة أساسية في هيكلية عمل المركز ومسيرته نحو ترسيخ حضور اللغة العربية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وقد ساهمت جهودها على مدار العامين الماضيين في تحقيق مشاريع ومبادرات المركز نقلة مهمة على الساحة الثقافية، كما عملت اللجنة العلمية على تطوير أداء المركز وإبرامه لمجموعة مهمة من الشراكات ذات الأثر العميق في المجال الثقافي وتطوير اللغة العربية. 

وتضم اللجنة العلمية للمركز لعام 2023 كلاً من الدكتور بلال أورفه لي، الباحث والأكاديمي وأستاذ كرسي الشيخ زايد للدراسات العربيّة والإسلاميّة ورئيس دائرة العربيّة ولغات الشرق الأدنى في الجامعة الأميركيّة في بيروت. و الدكتور خليل الشيخ، الناقد والباحث والمترجم. والدكتور عبدالله الغذامي، الأكاديمي والناقد الأدبي والثقافي، أستاذ النقد والنظرية في جامعة الملك سعود بالرياض. والأستاذ الدكتور علي الكعبي، المستشار في جامعة الإمارات العربيّة المتّحدة، وأستاذ سياسات التعليم وعلم التربية المقارن، الأمين العام السابق لجامعة الإمارات العربية المتحدة. و الدكتور فيتالي ناؤمكين، أحد الوجوه البارزة في مدرسة الاستعراب الروسية المعاصرة، ومدير معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية. والدكتور محسن جاسم الموسوي، أستاذ الدراسات العربية والمقارنة في جامعة كولمبيا في نيويورك. و الدكتور محمد أبوالفضل بدران ، الشاعر والناقد الأدبي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة والرئيس السابق للهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر و الدكتورة هنادا طه، أستاذ كرسي اللغة العربية، والعميد المساعد للبحوث والتطوير في كلية التربية بجامعة زايد. و الدكتورة وين- شين أويانغ أستاذة الأدب العربي والأدب المقارن، في معهد الدراسات الأفريقية والاستشراقية SOAS في جامعة لندن.

وتسعى اللجنة العلمية لمركز أبوظبي للغة العربية للمساهمة بشكل فعال لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز وتعزيز مكانة اللغة العربية في المجالات الثقافية والإبداعية، وتشجيع استخدامها بين الناطقين وغير الناطقين بها، إلى جانب وضع الأفكار والرؤى الخلاقة والتوصيات التي من شأنها النهوض بمشروعات ومبادرات المركز القائمة والمستقبلية.

وتتمثل مهام اللجنة العلمية لمركز أبوظبي للغة العربية في تقديم المشورة والاستشارات للمركز، ووضع الاقتراحات حول الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليها أو يديرها أو ينفذها، وتقديم المقترحات للمساعدة في تطوير رؤية المركز وسياسات المحتوى، وتقديم التوصيات الموضوعية المتعلقة بمجالات النشر والمكتبات، والتكنولوجيا، والأنشطة، والفعاليات. 

كما يشمل دور اللجنة اقتراح الخبراء والمتخصصين لدعم وتحقيق أهداف المركز، وآفاق التعاون العربي والدولي مع المراكز البحثية المتخصصة ذات العلاقة بعمل المركز. فضلاً عن اقتراح المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تحقق أهداف المركز ، وكذلك تحديد الموضوعات والمشاركة فيها.

من ناحية أخرى يشارك د. محمد أبو الفضل بدران في  جلسة نقاشية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية يستضيفها جناح مركز أبو ظبي  للغة العربية تحمل عنوان: «اللغة العربية في مناهج التعليم. الواقع وآليات التطوير».

 تناقش  الجلسة واقع اللغة العربية في مناهج التعليم المختلفة في المنطقة العربية، والتقرير الصادر عن مركز أبوظبي للغة العربية في هذا الإطار ويتحدث فيها سعيد  حمدان الطنيجي المدير التنفيذي لمرز أبو ظبي للغة العربية ويديرها د. محمد إبراهيم الشافعي المشرف على التدريس بمركز اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة كفر الشيخ.

تعقد الجلسة في الواحدة من بعد ظهر  غد الأحد 29 يناير الجاري بجناح مرز أبو ظبي للغة العربية بالمعرض قاعة 3 جناح B9.

ويعاود د.بدران الالتقاء مع جمهور المعرض في مناقشة لكتابه “أدبيات الكرامة الصوفية” وذلك بقاعة فكروإبداع ضمن برنامج"كاتب وكتاب" في الثانية عصر الخميس الموافق 2 فبراير المقبل.

ويناقش الكتاب الكتاب أبو اليزيد الشرقاوي وعبده مباشر ويدير المناقشة الكاتب أحمد عفيفي.

مركز ابوظبي للغة العربية الدكتور محمد أبو الفضل بدران لدكتور علي بن تميم معرض القاهرة الدولي للكتاب أدبيات الكرامة الصوفية

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