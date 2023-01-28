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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بمدينة بني سويف صباح اليوم، السبت، باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة بمدينة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي، مدير المباحث الجنائية، بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي مصابين باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة.

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وتم التوجيه بسرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتبين أن المصابين هم: «سهير. م. أ» 15 عامًا،  و«ماهر. س. ع»، 41 عامًا، وزوجته «أسماء. أ. هـ»، 36 عامًا، وأبناؤهما «مروان»، 10 أعوام، و«مازن» 8 أعوام، و«ملك»، 5 أعوام، وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصي، مصابين بحالة إعياء، ومغص، وقيء، واشتباه تسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة جبنة فاسدة.

وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

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