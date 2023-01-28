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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

صورتها كانت غريبة.. فتاة تفارق الحياة بعد خطبتها بأسبوع وخطيبها يودعها.. فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل  تغطية خاصة عن وفاة عروس بعد خطبتها بأسبوع، وسادت حالة من الحزن والصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار منشور خطيب الفتاة والذي نعى خلاله خطيبته.

وكتب خطيب العروس المتوفاة فى منشور انتشر بشكل كبير على موقع“فيسبوك”:“ما لحقناش نفرح، إنا لله وإنا إليه راجعون بنت خالتي وخطيبتتي في ذمة الله، الجمعة اللي فاتت كانت شبكتنا والجمعة دي دفنتها، الله يرحمك، برجاء الدعاء لها دعواتكم لها بالرحمه والمغفرة"، وأرفق المنشور صورتهما يوم خطبتهما، ولم يعلن عن تفاصيل الوفاة .

وانتشرت خلال الساعات الماضية منشور محزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يودع خطيبته بشكل مفجع وسط حالة صدمة وحزن من الجميع حيث قال الشاب، “الجمعة اللي فاتت كانت شبكتنا والجمعة دي دفنتها”، ولكن من ناحية أخرى،  أثار انتباه الكثير من المتابعين “عدم ظهور آثار الفرحة على وجه الفتاة، وعلقوا على ذلك قائلين: باين من وجهها انها ماكانتش فرحانه

وانتشرت في الفترة الأخيرة حوادث مشلبهة لهذه الحادثة،  وتوفيت عروس عشرينية قبل حفل زفافها بشهر نتيجة اصابتها في حادث مروري، كانت قد تعرضت العروس التى تدعى آية، وتبلغ من العمر 25 سنة لحادث مروري ، اصيبت علي اثره باصابات بالغة ونقلت إلى مستشفى بني سويف التخصصي حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بعد قضائها اسبوعا في المستشفي.

لمتابعة المزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: 

شروق عادل صدى البلد وفاة عروس خطيب الفتاة توفيت عروس عشرينية

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