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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يكرم المتميزين من الأئمة والطلاب الوافدين في حفظ القرآن الكريم .. صور

وزير الأوقاف يكرم
وزير الأوقاف يكرم المتميزين في القرآن

كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عدد من أئمة الأوقاف والمتميزين في حفظ القران والذين افرزتهم مقارئ القران الكريم في الفترة الماضية.

كما كرم وزير الأوقاف، على هامش المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، عدد من الطلاب الوافدين والدراسين في جامعة الأزهر بالكليات المختلفة، والذين تميزوا في حفظ القران الكريم. 

ووجه الوزير، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي راعي القرآن وأهله، الذي وجه بمضاعفة مكافآت الفائزين في المسابقة من ذوي الهمم والناشئة، وتم رفعها من ٣٠ إلى ٦٠ ألف.

وكشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عدد الدول المشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم ال٢٩، التي تنطلق السبت المقبل ولمدة خمس أيام.

وقال وزير الأوقاف في المؤتمر الصحفي لاستعراض تفاصيل المسابقة، اليوم، ٥٨ دولة حول العالم منها ٣٣ إفريقية، وسبع محكمين من ٧ دول هي "مصر وتشاد والأردن وفلسطين والسعودية والسودان وسلطنة عمان".

وأشار إلى أن المسابقة يشارك بها ١٠٨ متسابق على مستوى العالمي، بإجمالي جوائز ٢ مليون جنيه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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