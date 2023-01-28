خناقة «ماما دهب» مع فتيات بسبب صوتهن العالي وألفاظهن الخارجة.. ما القصة؟

"خناقة ماما دهب" أصبحت وأكثر رواجًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بعد دخول أشهر طاهية بوسط البلد المعروفة باسم "ماما دهب"، في مشادة كلامية مع مجموعة من الفتيات بسبب صوتهن العالي وألفاظهن الخادشة للحياء اللاتي كن يرددونها أثناء جلوسهن على مقهى بالقرب من" فترينة" مطعم ماما دهب.

مشادة كلامية بسبب الألفاظ الخارجة

وبدأت الواقعة عندما انتشر مقطع فيديو خلال الأيام الماضية، لـ ماما دهب وهي تدخل في مشادة كلامية مع فتاة بسبب صوتها العالي وألفاظها الخارجة التي كانت تتحدث بها مع أصدقائها أثناء جلوسهن على مقهى ملاصق لمطعم ماما دهب.

ظهرت ماما دهب وهي تقول للفتاة عبر الفيديو المسجل" عيب كده صوتك عالي و بتقولي ألفاظ مش كويسة و في ناس قاعدة" لترد الفتاة " وانتي مالك بتتدخلي ليه هو انتي وصية علينا "، لتزداد حدة الكلام بعد ذلك وسط جموع من رواد مطعم ماما دهب الذين حاولوا تهدئة الموقف الذي بات التريندات الرائجة في الوقت الراهن.

تعليقات نشطاء السوشيال ميديا

فيما تباينت ردود الأفعال تجاه موقف "ماما دهب"، ما بين الرفض والموافقة على رد فعلها، حيث علق أحد رواد التواصل قائلًا: "كل واحد حر في حياته ومحدش ليه دخل بيعمل ايه احنا مش في كورس تنمية بشرية"، فيما علق آخر "ماما دهب عندها حق لأن في بنات بيكون أسلوبهم وحش وبيقولوا ألفاظ خارجة اكسف أقولها".

من هي ماما دهب؟

الجدير بالذكر أن "ماما دهب" من أشهر الطاهيات بمنطقة وسط البلد منذ أكثر من 15 عاما، وتشتهر بطهي الكفتة والكبدة والمأكولات الشعبية، كما لقبت بماما دهب لاحتوائها الشديد لطلاب الجامعات والتعامل معهم بشكل أخوي عبر الاستماع إلى مشاكلهم ونصحهم من خلال خبرتها في الحياة، علاوة على ثقافتها العالية لكونها خريجة كلية إعلام.