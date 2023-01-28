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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

تسع سنوات اقتصاد !

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح

حضرت بالأمس المؤتمر الاقتصادي التاسع لأخبار اليوم.. حوارات ومناقشات وجلسات اقتصادية هامة ناقشت بصراحة ووضوح وضع مصر الاقتصادي وكيفية الخروج من الأزمة    شعرت بالأمل وٱنا أتابع الجلسات بحضور خبراء ومستثمرين ومصدرين ورجال الأعمال والصناعة والمسؤولين وسعدت بمسار المناقشات حول الكثير من الملفات الشائكة، الجلسة الأولي  حملت عنوان السياسة الصناعية والاستثمارية بين الواقع والمأمول أدارها رجل الصناعة الوطني محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وناقشت التحديات التي تواجهها الصناعة في مصر وعوائق الاستثمار ومستقبل الطاقة الخضراء  والسياسات المالية والنقدية وتداعيات الأزمة العالمية التي هزت اقتصادات العالم وتأثرت بها مصر كجزء من هذا العالم وأجمع الخبراء على ضرورة تعزيز الصادرات المصرية إلي الخارج لزيادة  ودعم تنافسية المنتج المحلي، وكيف يؤدى الى خفض فاتورتنا الاستيرادية.

ولاحظت نفس الجدية فى الجلسة الثانية التي خصصها المؤتمر لبحث مبادرة ابدأ، وهى المبادرة الخاصة بدعم القوى البشرية في إطار مشروع متكامل للنهوض بالصناعة، وتأهيل الشباب للقيادة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال "الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة" فى أكتوبر الماضى، وبحثت الجلسة التي ادارها الدكتور  اسامة صالح وزير الاستثمار الاسبق المسارات العديدة للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، ودعم قطاع الأعمال. 

أما الجلسة الثالثة التي أدارها  هشام عرفات وزير النقل الأسبق فقد فتحت العديد من ملفات تنمية سيناء والفرص الاستثمارية التي تقدمها  والتحديات التي تواجه الاستثمار فيها.

وناقشت الجلسة الرابعة واحد من أهم الملفات من وجهه نظري وهو الدور الاقتصادي للاستثمار الرياضي وأدارها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كلها ملفات مهمة وجاءت مناقشتها في وقت صعب يمر به العالم وأزمة طاحنة وحرب روسية اوكرانية لم ينج منها قطاع السياحة ولا يعلم إلا الله وحده متى وكيف تنتهي!.

وكما عودتنا مؤتمرات اخبار اليوم فهي دائما واحدة من أقوى المنتديات الاقتصادية التي لا تقوم على  الأفكار والرؤى و التنظيرات ولكن تقدم خطط عملية قابلة للتنفيذ من خلال التواصل مع الحكومة والمختصين والخبراء.

تحية للقائمين على المؤتمر  الاقتصادي من قيادات مؤسسة الأخبار أحمد جلال رئيس مجلس الإدارة ،وخالد ميري رئيس تحرير الأخبار وعمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم. 

وتحية خاصة لروح الكاتب الكبير ياسر رزق رحمه الله الذي بدأ هذا المؤتمر منذ 9 سنوات والذي مر عام هذا الأسبوع على رحيله. 

تحياتي لـ أخبار اليوم  صحافة الملايين التي تثبت دائما أنها قريبة من الشعب وفي صميم اهتمامات الناس.

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