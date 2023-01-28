في غياب حفيده.. تشييع جثمان جد اللاعب إمام عاشور بالدقهلية.. صور

شيع اهالى مدينه السنبلاوين التابعه لمحافظه الدقهليه جنازه الفقيد الحاج متولي عبد الغني جد اللاعب امام عاشور لاعب وسط نادي الزمالك والمنتخب حيث توفى صباح اليوم ." جده لوالده"

وادى أبناء مدينه السنبلاوين صلاة الجنازه على روح الفقيد بمسجد عبد المنعم رياض بالسنبلاوين.



وتم تشييع الجثمان في غياب اللاعب امام عاشور والذى كان فى زيارة له امس للأطمئنان

حيث يتواجد اليوم فى معسكر مغلق مع نادي الزمالك استعدادا لمباراه فيوتشر والتى تقام غدا الاحد في الساعه السابعه مساء.



و خيم الحزن على المشيعين حيث ان الفقيد رحمه الله عليه يتميز بدماثة الخلق ومحبه الاهالى له لما تتمتع به من فعل الخير ومساعدة المحتاجين.

حيث تم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالسنبلاوين.

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