رئيس حركة جيش تحرير السودان: الاستعانة بالأفكار الخارجية عقدت الوضع السياسي في الخرطوم|فيديو

قال مني ماركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، إنه من الصعب الآن جمع السياسيين لوضع خارطة طريق.

وأضاف مناوي، خلال استضافته في برنامج "لقاء خاص"، مع الإعلامي جمال عنايت، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التعقيد الحالي في الوضع السياسي في السودان، مختلف تمامًا عن التعقيدات الماضية.

وتابع أنه تتم الاستعانة بالخارج وبالإقليم أكثر مما تتم الاستعانة بالداخل، وبالتالي فأصبح هناك تفكيك للعناصر الداخلية.

وأردف: "العنصر الأساسي الداخلي الذي يجب أن يراعي القضايا الداخلية، ويضعها في الأولويات، هذا العنصر أصبح يستعين بالأفكار الخارجية أكثر من الأفكار الداخلية".

واستكمل: "وبالتالي أصبح من الصعب جدًا أن يلتقي اثنان من السياسيين لوضع خارطة طريق، أو مناقشة القضايا السودانية، فهذا هو المشهد الأساسي، والصعوبة الأساسية".