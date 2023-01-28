عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يبدأ حملته الانتخابية من نيوهامبشاير وساوث كارولينا

ترامب
ترامب

يبدأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت نشاطا في ولايتي نيو هامبشاير وساوث كارولينا، وذلك كأول محطتين من الحملة الرئاسية الخاصة به التي توقفت إلى حد كبير منذ أن أعلن ترشحه مجددًا للبيت الأبيض في نوفمبر الماضي.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، سيتحدث ترامب أولاً في الاجتماع السنوي للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير قبل التوجه إلى كولومبيا، عاصمة ساوث كارولينا، حيث سيكشف عن فريق قيادته في الولاية.

ويوفر التوقف في ولايتين فرصة لترامب لتنشيط حملته بطيئة الحركة قبل أن ينافسه أي مرشح جمهوري آخر.

وينظر إلى كلتا الولايتين على أنهما صانعتا الملوك والرؤساء، لأنهما من بين أول من أجرى بهما مسابقات الترشيح.

ويراقب السياسيون في كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشدة، هذين الحدثين لمعرفة من سيحضر لدعم ترامب،  حيث يرغب الرئيس الأمريكي السابق في تحقيق أقصى استفادة من وضعه باعتباره المرشح الجمهوري الوحيد الذي أعلن ترشحه حتى الآن.

وبمجرد أن أصبح ترامب مركز الثقل بلا منازع في الحزب الجمهوري، أعرب عدد متزايد من المسؤولين عن مخاوفهم بشأن قدرته على هزيمة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، إذا قرر الترشح مرة أخرى، كما هو متوقع على نطاق واسع.

ويختبر ترامب قوته أولًا كمرشح في خطاب رئيسي في نيو هامبشاير أمام مئات القادة الجمهوريين والناشطين على مستوى القاعدة في الاجتماع السنوي لحزب الولاية.

ويتوجه بعد ذلك إلى ولاية كارولينا الجنوبية، وهي ولاية ساعدت في تمهيد طريقه ليصبح مرشح الحزب الجمهوري في عام 2016، حيث من المتوقع أن يكشف عن مجموعة من المؤيدين له ويتطلع إلى تكرار أدائه السابق.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه استطلاع وطني لكلية الحقوق بجامعة ماركيت، أن الجمهوريين يفضلون حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، على الرئيس السابق، دونالد ترامب، كمرشحهم الرئاسي لعام 2024 لخوض الانتخابات ضد الرئيس الحالي جو بايدن بهامش ضخم يبلغ 28٪.

وأوضح الاستطلاع أن حوالي 64٪ من الجمهوريين يريدون ديسانتيس، الذي فاز بأغلبية ساحقة في إعادة انتخابه بأكثر من 20٪ على سلفه تشارلي كريست في نوفمبر الماضي، على الرئيس السابق ترامب، الذي هزم في محاولته لإعادة انتخابه من قبل بايدن في عام 2020، وفقا لبيان صحفي حول الاستطلاع.

وأضاف البيان أن الناخبين الجمهوريين أعربوا أيضا عن ثقتهم بهامش يزيد على اثنين إلى واحد بنسبة 66٪ مقابل 32٪ في أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يمكنهم الاتحاد خلف رئيس مجلس النواب الجديد كيفن مكارثي للحكم بفعالية.

دونالد ترامب ترامب المرشح الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق هزيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيلعب في المونديال| مفاجأة.. الأهلي يخطف لاعب وفاق سطيف من الزمالك

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

تفاصيل جديدة في واقعة النسكافيه المغشوش.. وتحرك برلماني عاجل

اجتماع طارئ.. اتحاد الكرة ينهي أزمة لجنتي الحكام والانضباط| غدا

ترشيحاتنا

وزير الصحة يكشف جهود الدولة في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

الأبيض يتفاوض والأحمر يتعاقد.. الأهلي يخطف صفقة الزمالك المنتظرة.. تفاصيل

شروط تشغيل المحل العام حال التنازل عن ملكيته أو وفاة صاحبه .. تفاصيل

غلبت العالمية .. لوحات فنية بأيادي سيدات الريف المصري

إلحق اشتري.. أسعار جرام الذهب تبدأ من 1000 جنيه

بسبب واتساب.. «مورجان ستانلي» يفرض غرامات على موظفيه تصل إلى مليون دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخلص من ارتجاع المريء والحموضة بـ 9 خطوات

نشرة المرأة و الصحة| علامات تكشف البيكنج بودر الأصلي من المغشوش.. أبراج ليست أنانية.. 10 خطوات للتخلص من الوزن الزائد

4 أبراج تثق بأزواجهم أكثر من آبائهم| تعرف عليهم

أجواء مبهرة وديكورات ذهبية.. جورجينا تحتفل بعيد ميلادها فى السعودية.. شاهد

فيديو

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

صورتها كانت غريبة.. فتاة تفارق الحياة بعد خطبتها بأسبوع وخطيبها يودعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ