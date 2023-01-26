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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. الجمهوريون يتخلون عن ترامب ويختارون مرشحا جديدا لرئاسة أمريكا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

كشف استطلاع وطني جديد لكلية الحقوق بجامعة ماركيت، اليوم الخميس، إن الجمهوريين يفضلون حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، على الرئيس السابق، دونالد ترامب، كمرشحهم الرئاسي لعام 2024 لخوض الانتخابات ضد الرئيس الحالي جو بايدن بهامش ضخم يبلغ 28٪.

 

وحوالي 64٪ من الجمهوريين يريدون ديسانتيس، الذي فاز بأغلبية ساحقة في إعادة انتخابه بأكثر من 20٪ على سلفه تشارلي كريست في نوفمبر الماضي، على الرئيس السابق ترامب، الذي هزم في محاولته لإعادة انتخابه من قبل بايدن في عام 2020، وفقا لبيان صحفي حول الاستطلاع.

 

وأضاف البيان أن الناخبين الجمهوريين أعربوا أيضا عن ثقتهم بهامش يزيد على اثنين إلى واحد بنسبة 66٪ مقابل 32٪ في أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يمكنهم الاتحاد خلف رئيس مجلس النواب الجديد كيفن مكارثي للحكم بفعالية.

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ومكارثي ليس معروفا جيدا بعد للعديد من الأمريكيين، حيث قال 39٪ إنهم لا يعرفون ما يكفي ليكون لديهم رأي عنه، وحتى الآن ينظر إليه بشكل إيجابي فقط من قبل 19٪ و 42٪ منهم، وفقا للبيان.

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