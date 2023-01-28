عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس الوزراء: تم حل مشكلة تراكم البضائع بالموانئ

صدى البلد

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مدينة حدائق العاصمة، واحدة من ضمن المدن الجيل الرابع، وذلك في إطار مبادرة الرئيس السيسي لتوفير سكن لكل المصريين.

 

وأضاف "نادر سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الهدف الأساسي من كل المشروعات السكنية، هي إقامة مدن مخططة وتفادي العشوائيات وتوفير كافة أنماط السكن بالدخل المناسب لكل مواطن، متابعا: اليوم ىافتتاح المرحلة الأولى من المدينة.

 

وأوضح “المتحدث باسم مجلس الوزراء”:أن رئيس الوزراء افتتح مصنعا لتحضير المستحضرات واللقاحات، وذلك دليل على مدى أهمية اللقاحات، لمواجهة أي تطورات يمكن أن تحدث.

 

ولفت إلى أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز بتثبت تصنيف مصر الائتماني يعطي صورة إيجابية جدا ورسالة مهمة للمستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.

 

وأكمل: بالرغم من الأزمات التي نواجهها إلا أن الخطة الاقتصادية التي قام بها البنك المركزي والحكومة لمعالجة الاختلالات مع صندوق النقد الدولي بدأت تؤتي ثمارها.

 

وأكد على أنه تم حل مشكلة تراكم البضائع، وما زال هناك سلع موجودة في الموانئ، ولكن هذا الكم يعادل الكم الطبيعي الذي كان متواجدا في فترات ما قبل الأزمة.

وشدد على أن الإفراجات ستساهم بشكل كبير في انخفاض الأسعار تدريجيا.
 

مجلس الوزراء حدائق العاصمة نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء الرئيس السيسي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص وعاجل .. منتخب الجزائر يصدم الأهلي بشأن أحمد القندوسي

تصرّف من الخطيب مع كهربا قبل كأس العالم للأندية | شاهد

هيلعب في المونديال| مفاجأة.. الأهلي يخطف لاعب وفاق سطيف من الزمالك

صدمة مدويه للزمالك| الأهلي يضم القندوسي من وفاق سطيف

إعلامي رياضي: الأهلي يتربص بصفقة الزمالك المنتظرة

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

يفضح صفقات كيد النساء.. مرتضى منصور يثير الجدل من جديد |شاهد

تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا

ترشيحاتنا

أحمد موسى: رويترز أكدت تراجع الدولار 6 جنيهات في هذا التوقيت

بعد إطلاق النار في أريحا.. جيش الاحتلال يغلق المدينة ويبحث عن المنفذ

الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة بكتيبة ثالثة

رسميًا .. أول تعليق من خالد الغندور على انتقال القندوسي للأهلي

متحدث الحكومة: الأسعار تنخفض تدريجيًا.. والدولار متوفر للمستوردين|فيديو

لا يسبب التهابات رئوية| لجنة مكافحة كورونا: متحور جديد في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمعرفة المغشوش من الأصلي | سلعة جديدة بعد النسكافيه تحت الاختبار ..صور

طريقة عمل طاجن مكرونة بالدجاج|بمذاق لا يقاوم

اليوم العالمي لـ الجذام.. كيفية التشخيص و العلاج

الإسرائيليون لصوص.. فضيحة جديدة لجنود الاحتلال يكشفها مقطع فيديو| شاهد

فيديو

مش هنسيبها في البرد.. مصري ينقذ سيدة وأطفالها في الكويت بعد طردهم

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ