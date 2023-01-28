مجلس الوزراء: تم حل مشكلة تراكم البضائع بالموانئ

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مدينة حدائق العاصمة، واحدة من ضمن المدن الجيل الرابع، وذلك في إطار مبادرة الرئيس السيسي لتوفير سكن لكل المصريين.

وأضاف "نادر سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الهدف الأساسي من كل المشروعات السكنية، هي إقامة مدن مخططة وتفادي العشوائيات وتوفير كافة أنماط السكن بالدخل المناسب لكل مواطن، متابعا: اليوم ىافتتاح المرحلة الأولى من المدينة.

وأوضح “المتحدث باسم مجلس الوزراء”:أن رئيس الوزراء افتتح مصنعا لتحضير المستحضرات واللقاحات، وذلك دليل على مدى أهمية اللقاحات، لمواجهة أي تطورات يمكن أن تحدث.

ولفت إلى أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز بتثبت تصنيف مصر الائتماني يعطي صورة إيجابية جدا ورسالة مهمة للمستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.

وأكمل: بالرغم من الأزمات التي نواجهها إلا أن الخطة الاقتصادية التي قام بها البنك المركزي والحكومة لمعالجة الاختلالات مع صندوق النقد الدولي بدأت تؤتي ثمارها.

وأكد على أنه تم حل مشكلة تراكم البضائع، وما زال هناك سلع موجودة في الموانئ، ولكن هذا الكم يعادل الكم الطبيعي الذي كان متواجدا في فترات ما قبل الأزمة.



وشدد على أن الإفراجات ستساهم بشكل كبير في انخفاض الأسعار تدريجيا.

