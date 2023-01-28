مراسل "إكسترا نيوز": أكثر من 500 فقرة فنية تقدم على مدار أيام معرض الكتاب

رصد كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، تفاصيل مواصلة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، استقبال الجمهور.

وقال "رجب" خلال ظهوره على قناة "إكسترا نيوز"، إن زائري المعرض مازال بإمكانهم الاستمتاع بالفاعليات والفقرات الفنية التي يتم تقديمها على هامش المعرض، والتي تجتذب أعدادا كبيرة من الزائرين.

وأضاف، أن هذا بالإضافة إلى الندوات الثقافية، والأمسيات الشعرية، خاصة وأن المعرض يحتوي على أكثر من 500 فقرة فنية يتم تقديمها على مدار أيام معرض الكتاب.

وتابع، أن الملحوظ هو أن رواد المعرض هذا العام من الصغار والكبار والشباب، وكذلك الأسر المصرية، الذين حرصوا على التواجد وحضور فعاليات المعرض، مشيرا إلى أن تزامن المعرض مع أجازة منتصف العام، ساهم في زيادة الإقبال.