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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خيري بشارة يشارك في فعاليات معرض الكتاب .. شاهد

خيري بشارة
خيري بشارة

حرص المخرج الكبير خيري بشارة، على التواجد بفعاليات معرض الكتاب وذلك لتوقيع كتابه الذي يحمل اسم “الكبرياء الصيني”.

وتحمل الدورة الحالية لمعرض الكتاب شعار: «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، وتستمر فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير إلى6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة. ‏

 وافتتح مساء الخميس 5 يناير برنامج  "سينما خيري بشارة" الذي أقيم في سينما زاوية في شارع عماد الدين والذي يستمر في الفترة من 5 وحتى 31 يناير2023 ، ويقدم 12 فيلم من إخراج  خيري بشارة، والذي بدأ بفيلم " كابوريا" الذي قام ببطولته الراحل أحمد زكي والراحل حسين الإمام والفنانة سحر رامي التي حرصت على حضور الفيلم والافتتاح وبصحبتها ابنها من الراحل حسين الإمام "سالم".

تفاصيل افتتاح سينما خيري بشارة في زاوية

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يتضمن برنامج "سينما خيري بشارة" مجموعة من الأفلام التي تم ترميمها عن طريق مهرجان البحر الأحمر وأيضاً المركز القومي للسينما، حيث مثلت أفلام خيري بشارة علامات في سينما الواقعية الجديدة المصرية خلال فترة السبعينات والثمانينات، والتي لازالت تؤثر في السينما المصرية المعاصرة والعديد من مخرجي السينما من الشباب.

 وعبر المخرج خيري بشارة عن سعادته وترقبه لتفاعل الجمهور مع أفلام البرنامج خاصة وأن هناك جيل جديد لم تسنح له الفرصة لمشاهدة أفلامه إلا من خلال التلفزيون وليس دار العرض، لكنه متحمس جداً لفكرة عرض مجموعة من أفلامه طوال شهر يناير من خلال شاشة سينما زاوية.

يعد برنامج " سينما خيري بشارة" فرصة لإعادة إكتشاف أعماله بتنوعها واختلافها، وللتعرف على المخرج الذي كثير ما يوصف بالمتمرد، حيث تقام أكثر من ٦ ندوات حوارية خلال البرنامج بعد عدد من الأفلام التي سيتم تقديمها وهي “ العوامة رقم ٧٠، والطوق والاسورة، ويوم حلو يوم مر، كابوريا الذي يعرض في الافتتاح، رغبة متوحشة، ايس كريم في جليم، أمريكا شيكا بيكا، حرب الفراولة، إشارة مرور، ليلة القمر، موون دوج، وثلاث أفلام تسجيلية هي صائد الدبابات وطائر النورس وطبيب الأرياف”.

ويدير الندوات المخرج عمر الزهيري، والمخرج شريف البنداري والمخرجة أيتن أمين، والمخرج أحمد فوزي صالح، والناقدة نور الصافوري. يذكر أن بداية المخرج خيري بشارة الفنية كانت من خلال السينما التسجيلية خاصة مع إنشاء المركز القومي للأفلام التسجيلية والقصيرة عام ١٩٦٧.

 

وحصل بشارة على الكثير من الجوائز طوال مشواره الفني منها جائزة الفكرة عن فيلمه التسجيلي " صائد الدبابات" عام ١٩٧٥، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

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