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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تتفقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب

نهلة الصعيدي
نهلة الصعيدي

تفقدت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، اليوم السبت، جناح الأزهر، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.


وزارت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، ركن بانوراما الأزهر وتابعت الأنشطة الفنية والاستعراضية لطلاب الأزهر، مؤكدة على أهمية الفن الهادف في بناء شخصية الطلاب، وأنه قادر على إيصال المعلومة بشكل أسهل تستوعبه جميع الفئات العمرية، كما يعمل  على تشكيل الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

كما زارت الدكتورة الصعيدي ركن مركز الطلاب الوافدين، مشيدة بجهود الطلاب الوافدين وبأنشطتهم الفنية والإبداعية، موضحة أنه تم إضافة وحدة الدعم النفسي في ركن مركز تطوير الوافدين، لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي ومهارات تطوير الذات للطلاب الوافدين ولزوار جناح الأزهر، وذلك لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، والمساهمة في بناء شخصيات إيجابية قادرة على مواكبة التغيرات والمستجدات المعاصرة.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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