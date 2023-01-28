عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير قانوني يكشف مدد الحبس الاحتياطي ومن له الحق في إصداره

حبس
حبس

كشف المستشار محمد عطية، والخبير القانوني، عن من له حق في إصدار قرار الحبس الاحتياطي للمتهم وهم النيابة العامة والتي لها السلطة بالحبس للمتهم 4 أيام فقط، والقاضي الجزئي، وهو لا يجوز إعطاء المتهم اكثر من 15 يوم حبس احتياطي وسلطته إعطاء المتهم 45 يوم حبس احتياطي منفصل، بينما محكمة الجنح المستأنف المنعقدة في غرفة المشورة، ومن حق المحكمة إعطاء المتهم 15 يوم أو 30 يوم أو 45 يوم متصلة حبساً احتياطيا ومدة الحبس لا تتعدى الـ5 شهور.
 

txt

وزير العدل : تعديل قانون الحبس الاحتياطي غير مطروح حاليًا .. فيديو


وأضاف "عطية"، خلال برنامج "هنا القانون"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن من له الحق في إصدار قرار الجبس الاحتياطي محكمة الجنايات وهي المحكمة المختصة ومن حقها إعطاء المتهم مدة لا تتجاوز عن 45 يوم متصلة ولمدة تقل عن 18 شهر متصلة أو سنتين مع عدم جرائم ويجب إلغاءها في القانون المصري خاصة مع القضايا التي يتم الحكم فيها بالإعدام أو المؤبد، مشيرا إلى أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لا تتعدى سنتين أي 24 شهر إلا في القانون الجديد في قضايا الإعدام أو المؤبد يكون الحبس الاحتياطي مفتوح وغير محدد المدة.

وتابع: "قرار حبس المتهم 4 أيام أو 15 يوما هي في الأساس تتعلق بنوع الجريمة المرتكبة التي تباشرها جهات التحقيق وليس لها علاقة بشخص المتهم، وتصدر في القضايا الكبرى التي يتهم فيها الموظفين العموميين الذين يتولون وظائف حساسة، ولذلك يصدر قرار الحبس 15 يوما قابلة للتجديد حسب القواعد المعول بها في النيابة العامة التي وضعها القانون للحبس على ذمة القضايا خاصة المتعلقة بالجرائم الكبرى التي تضر بسلامة وأمن المجتمع".    

الحبس الاحتياطي المتهم محمد عطية القاضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص وعاجل .. منتخب الجزائر يصدم الأهلي بشأن أحمد القندوسي

تصرّف من الخطيب مع كهربا قبل كأس العالم للأندية | شاهد

يفضح صفقات كيد النساء.. مرتضى منصور يثير الجدل من جديد |شاهد

هيلعب في المونديال| مفاجأة.. الأهلي يخطف لاعب وفاق سطيف من الزمالك

رسميًا .. أول تعليق من خالد الغندور على انتقال القندوسي للأهلي

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

صدمة مدويه للزمالك| الأهلي يضم القندوسي من وفاق سطيف

إعلامي رياضي: الأهلي يتربص بصفقة الزمالك المنتظرة

موضوعات متعلقة

حبس المتهم بتحويل منزله إلى وكر لتصنيع وتخزين الحشيش بالقليوبية

ترشيحاتنا

موعد صرف معاشات فبراير 2023

شكر قادة العالم| وزير الخارجية الإسرائيلي يوجّه رسالة لدول عربية.. تفاصيل

اجتماع بعد شهر رمضان 2023 | مفاجأة من القومي للأجور .. فيديو

إسبانيا.. مصادرة 4.5 طن كوكايين على متن سفينة بقيمة 114 مليون دولار

بعد إعلانها الحرب على روسيا.. مطالبات بإقالة وزيرة الخارجية الألمانية

أمين سر التكتل: دمج أعضاء التنسيقية بالنواب والشيوخ في هيئة برلمانية واحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص منتج في السوق.. طعام غير متوقع لعلاج الحموضة

شاهد .. أغرب لوحة فنية هندية مصنوعة من 26 ألف قطعة آيس كريم

لمعرفة المغشوش من الأصلي | سلعة جديدة بعد النسكافيه تحت الاختبار ..صور

طريقة عمل طاجن مكرونة بالدجاج|بمذاق لا يقاوم

فيديو

مش هنسيبها في البرد.. مصري ينقذ سيدة وأطفالها في الكويت بعد طردهم

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ