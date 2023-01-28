بلال حبش : التنسيقية استحدثت ملفا خاصا بالشأن الدولي

تحدث النائب بلال حبش، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب محافظ بني سويف، عن آلية عمل التنسيقية إزاء الملف الدولي، مؤكدًا أن التنسيقية استطاعت خلال 2022 أن يكون لها تحركات دولية، وتم استحداث ملف يتعلق بالشأن الدولي.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يستعرض استراتيجية التنسيقية الجديدة في عام 2023 ، كما يوضح أبرز الإنجازات في عام 2022.

وقال "حبش"، إن إدارة الملف الدولي داخل التنسيقية يرتبط بشقين، الأول الاتصال بشكل مباشر مع الكيانات والأحزاب السياسية في الدول والبرلمانات المختلفة علي المستوى الدولي، أما الشق الثاني متعلق بالمنتدى الدولي وهو قائم علي رصد الأخبار الدولية المتعلقة بالدولة المصرية والأخبار المتعلقة بالمناطق المتوترة على مستوى العالم، كما يتم من خلال هذا الشق ترجمة كل شيء متعلق بالدولة المصرية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو فنية.

وأوضح أن الملف الدولي داخل التنسيقية يعمل على فتح قنوات اتصال بجميع المراكز البحثية على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه يتم نشر كل يتعلق بالملف الدولي بطرق سهلة ومبسطة مثل الانفوجراف والفيديو جراف.

وأكد بلال حبش، أن تنسيقية شباب الأحزاب تطمح في أن تكون صوتا معبرا عما يحدث داخل مصر، وفتح حوار مع كل المختلفين على القضايا الموجودة داخل الدولة المصرية، موضحا أن التنسيقية عقدت لقاءات في مقراتها ولقاءات في الخارج بمشاركة أعضاء التنسيقية، مستطردا: كما شاركنا في محافل دولية وذلك بهدف نقل صورة حقيقية عن مصر سواء في القضايا المتعلقة بملف الحريات، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بجانب بعض الملفات المشتركة بيننا وبين عدد من الدول سواء على مستوى أفريقي أو عربي أو أوروبي أو أمريكي.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك في الصالون كلا من؛ النائب بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية ومسئول المنتدى الدولي، والنائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تكتل نواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، ومصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء التنسيقية، وصابرين حجازي، أمين سر التدريب، والدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة الوفود والدارسين بالخارج، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب ومسئول الحوار السياسي ومكتبة التنسيقية، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية، والنائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ ومسئول ملف التحول الرقمى، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ومسئول نادى مدربي التنسيقية، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب ومسئول اللجنة الدبلوماسية.

كما شارك في الصالون أيضاً، النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة التنظيم بالتنسيقية، والنائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ ومسئول موقع مقالات التنسيقية، والنائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ ومسئول الرصد الميداني، وكل من؛ مؤمن السيد، مدير المكتب الفنى للنواب ومسئول لجنة البروتوكولات، ومحمد سالم، مسئول لجنة التسويق السياسي، والدكتورة هدي رؤوف، مسئول مجموعة إدارة الأزمات، والمهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل.