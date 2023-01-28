فجّر مفاجأة .. ميدو : قندوسي مكان هذا اللاعب في تشكيل الأهلي الأساسي

أكد أحمد حسام ميدو، أن أحمد القندوسي لاعب فريق وفاق سطيف المنضم حديثا إلى صفوف الأهلي، سيحصل على مكان في التشكيل الأساسي للأهلي وسيتواجد بدلا من محمد مجدي أفشة في التشكيل الأساسي للأهلي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحمد القندوسي لاعب جيد وسيكون إضافة قوية للأهلي وأعرف القندوسي جيدا، وعلى مسؤوليتي الشخصية، أحمد القندوسي سيحصل على مكان محمد مجدي أفشة في تشكيل الأهلي".

أضاف: "القندوسي لاعب مُختلف تماما عن لاعبي الأهلي، فهو لاعب كبير ومميز، وسيكون واحدا من أهم اللاعبين في الأهلي وسيحصل على مكان أساسي في التشكيل الخاص بالأهلي في الفترة المقبلة".

واختتم حديثه قائلا: "قندوسي مناسب لطريقة لعب مارسيل كولر في الأهلي وسيفيده جيدا"