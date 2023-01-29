محمد يسري يهنئ شقيقته هنا بنجاح أغنية "بنت أبويا"

هنأ الفنان محمد إبراهيم يسري شقيقته هنا إبراهيم يسري بنجاح أغنيتها “ بنت أبويا” عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وشارك إبراهيم يسري الاغنية علي صفحتة من الحلقة الأخيرة لمسلسل “قيد عائلي” الجزء الثاني،وعلق قائلًا:"طبعا يا حبيبتي بنت ابوكي.. شبهه و زيه و حته منه.. و والله يا هنا كل يوم بيعدي انا متأكد انه فرحان اوي و فخور بيكي و ب كل حاجة انتي بتعمليها على المستوي الانساني و الفني زي ما انا دائما رافع راسي و فخور بيكي".

وأكمل :حابب حقيقي اشكر كل الي شاركوا في صنع مسلسل موضوع عائلي اساتذة و زملاء على مدار الموسمين بقيادة الاستاذ الكبير احمد الجندي لانهم بجد عملوا مسلسل قريب ل قلوبنا اوي ،و شكرا اوي ل صناع اغنية بنت ابويا، خلتوني قاعد بعيط زي العيال".

حققت أغنية “بنت ابويا” لـ هنا يسري، من مسلسل “موضوع عائلي” نجاح كبير جداً حيث احتلت التريند رقم 3 على موقع “اليوتيوب” بعد ساعات من طرحها كما حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة.

تقول كلمات الأغنية: “صوت رنة المفتاح في الباب ساعة أما توصل .. ومكالمة نص اليوم لما من غير داعي تسأل .. والزعيق من ورا قلبك لما اصالحك وتتقل .. وحضنك اللي بنسي قبله ليه كنت بزعل .. رأيك اللي كله حكمة صوتك حفظته .. كل موقف يوم زعلني وبعدين فهمته”.

أنت اللي انا رافعة راسي من ورا اسمه وسيرته .. بنت ابويا واه يا بختي بعمري وياك عشته .. بيقولوا لي إني شبهك إني زيك حتة منك .. روحي روحك واخدة قلبك في المشاعر والكلام".

أغنية “بنت ابويا” كلمات: منه عدلي القيعي، والحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: نادر حمدي، موضوع عائلي يعرض على شاهد، توزيع بلاتينوم ريكوردز.

