عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معرض الكتاب: أعداد الزوار غير متوقعة.. فيديو

معرض الكتاب
معرض الكتاب

هنأ إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، الدولة المصرية على نجاح الدورة الـ54 من المعرض، والتي تشهد إقبالا كبيرا منذ انطلاقها.

txt

رئيس هيئة الكتاب: إدارة معرض القاهرة اهتمت بالحالة الاقتصادية للمواطنين.. فيديو

txt

جهد وانضباط وتعلم| أبوالغيط من معرض الكتاب: «الدبلوماسي» وحدة قتال خارجية لمصر

وأضاف إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "أعداد الزوار كبيرة جدا على المعرض منذ افتتاحه.. الأعداد غير متوقعة، نظرا للظروف الاقتصادية".

 

وأشار إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى أن عدد زوار معرض الكتاب وصلت أمس إلى ربع مليون زائر، وعدد الزائرين كان مفاجأة للجميع، فالأعداد كانت غفيرة، موضحا أن التخفضيات في معرض الكتاب تصل إلى 70%.
 

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص وعاجل .. منتخب الجزائر يصدم الأهلي بشأن أحمد القندوسي

يفضح صفقات كيد النساء.. مرتضى منصور يثير الجدل من جديد |شاهد

رسميًا .. أول تعليق من خالد الغندور على انتقال القندوسي للأهلي

تضحية بمحترف.. تفاصيل جديدة بشأن صفقة مهاجم الأهلي

الذهب يعود لمستويات الـ1500 جنيه مرة آخرى|ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

رد فعل مفاجئ من الكاف بشأن انتقال القندوسي للأهلي

استثنائي |أول رد فعل من خالد الغندور عقب ضياع صفقة الزمالك لصالح الأهلي

بعد ضبط عبوات من بودرة السيراميك.. بديل البيكنج بودر والفانيليا في الكيك

ترشيحاتنا

ج 1.. خناقة على لوحة سيارات معدنية بـ 2 مليون جنيه

سعر الدولار في البنوك اليوم 29-1-2023

سعر تويوتا كامري 2023 في الإمارات .. صور

الحبس والغرامة مصير المتاجرين بالعملة وفقا لقانون البنك المركزي

تضم لاعب سابق ورجال أعمال.. الإعلان عن لجنة إدارة الإسماعيلي اليوم

تطبيقات شهيرة على موبايلك احذفها فوراً.. تسرق حساباتك البنكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبيل شعيل يتألق في حفل غنائي ساهر بـ الإمارات.. صور

حارس أسرار أوناس.. تفاصيل العثور على أقدم مومياء في التاريخ داخل سقارة

بيجيب وقت منين؟.. أم ليبية تفضح ابنها بعد معرفة صداقته بـ10 بنات

رضيعة تؤدي العمرة.. فيديو لأجمل طفلة في الحرم يحصد ملايين الإعجابات

فيديو

مش هنسيبها في البرد.. مصري ينقذ سيدة وأطفالها في الكويت بعد طردهم

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ