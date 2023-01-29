معرض الكتاب: أعداد الزوار غير متوقعة.. فيديو

هنأ إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، الدولة المصرية على نجاح الدورة الـ54 من المعرض، والتي تشهد إقبالا كبيرا منذ انطلاقها.

وأضاف إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "أعداد الزوار كبيرة جدا على المعرض منذ افتتاحه.. الأعداد غير متوقعة، نظرا للظروف الاقتصادية".

وأشار إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى أن عدد زوار معرض الكتاب وصلت أمس إلى ربع مليون زائر، وعدد الزائرين كان مفاجأة للجميع، فالأعداد كانت غفيرة، موضحا أن التخفضيات في معرض الكتاب تصل إلى 70%.

