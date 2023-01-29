خالد الغندور يكشف عن موعد إعلان الزمالك صفقتين من العيار الثقيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موعد إعلان نادي الزمالك صفقتين قويتين خلال الانتقالات الشتوية الجارية .

وأكد خالد الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه زمالكاوي المذاع عبر قناة نادي الزمالك عن اقتراب امير مرتضي منصور من الإعلان عن صفقتين جديدتين للفريق الأول .

وأضاف الغندور أن الصفقتين سيتم الاعلان عنهم مساء يوم الاثنين المقبل أو الثلاثاء علي أكثر تقدير، حيث يتم حاليا الاتفاق علي المبالغ المالية ووضع الرتوش الأخيرة والنهائية لإعلانهم بشكل رسمي.

وأكمل : إحدي الصفقتين من الدوري المحلي والأخري من دولة بشمال إفريقيا وسيكون لاعب مفاجأة للجميع خلال الأيام القليلة المقبلة.