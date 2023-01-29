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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: صرف الأوقاف 50ألف جنيه لأسرة إمام أولاد صقر موقف إنساني مشرف

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

وصف النائب علاء عبد النبى عضو مجلس النواب، عن دائرة مركز وقسم فاقوس واولاد وكفر صقر بمحافظة الشرقية، قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بصرف ( 50 ) ألف جنيه لأسرة الشيخ رمضان إسماعيل محمد إسماعيل إمام وخطيب المسجد الكبير ببني حسن التابع لإدارة أوقاف أولاد صقر بمديرية أوقاف الشرقية المتوفى أمس الجمعة، أثناء دخوله المسجد لأداء خطبة الجمعة، إضافة إلى صرف جميع مستحقاته المالية ، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى بالانسانى والمشرف.

ووجه عضو مجلس النواب، التحية والتقدير لوزير الاوقاف على هذا التوجه المحمود.

وقال " عبد النبى " فى بيان له أصدره اليوم: إن جميع أبناء دائرتى الانتخابية أعربوا عن ارتياحهم الكبير فى هذا التوجه والاهتمام بأسرة الإمام الراحل رمضان اسماعيل محمد اسماعيل، متوجهًا بخالص العزاء لوزير الأوقاف ولأسرة الشيخ الراحل رمضان إسماعيل محمد إسماعيل ولجميع زملاء الراحل من الأئمة والدعاة داعيا الله (عز وجل) أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وكان أئمة المساجد قد أدوا خطبة الجمعة تحت عنوان "الوطنية بين الحقيقة والادِّعاء"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف في وقت سابق مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.

وأعلنت وزارة الأوقاف في وقت سابق عناوين موضوعات خطب شهر فبراير المقبل حيث حددت موضوع خطبة الجمعة الأولى الموافق 3/ 2/ 2023م تحت عنوان "القرآن الكريم ومنهجه فى عمارة الكون"، والجمعة الثانية الموافق 10/ 2/ 2023م، تحت عنوان "حسن العشرة وحفظها"، كما حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الثالثة الموافق 17/ 2/ 2023م تحت عنوان "معجزة الإسراء والمعراج (دروس وعبر)"، والجمعة الرابعة الموافق 24/ 2/ 2023م تحت عنوان "الصدق في القول والعمل".

الأوقاف مجلس النواب المالية محافظة الشرقية وزير الاوقاف

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