عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب خرق قانوني جسيم.. سوناك يقيل رئيس حزب المحافظين البريطاني ناظم الزهاوي

ناظم الزهاوي
ناظم الزهاوي

أصدر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قرارًا بإقالة رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي من منصبه في الحكومة، بعدما خلص تحقيق مستقل بخصوص شؤونه الضريبية إلى ارتكاب خرق جسيم لمدونة السلوك الوزاري.

ودفع الزهاوي غرامة لحل نزاع ضريبي بملايين الجنيهات الاسترلينية أثناء عمله كمستشار ووزيراً للمالية.

وفي رسالة إلى الزهاوي نُشرت صباح اليوم الأحد، قال ريشي سوناك إنه "من الواضح أن هناك خرقًا خطيرًا للقانون الوزاري، مؤكدًا أنه عندما أصبح رئيسًا للوزراء العام الماضي، تعهد بأن تكون الحكومة التي يقودها تلتزم وتتمسك بالنزاهة والكفاءة المهنية والمساءلة على كل المستويات.

وكان الزهاوي قد واجه ضغوطًا في الأيام الأخيرة لتقديم استقالته، بعد تسوية ضريبية دفع فيها ملايين الجنيهات، مقابل عدم سداده لضرائب مستحقة عليه.

رئيس الوزراء رئيس الوزراء البريطاني ناظم الزهاوي الزهاوي نزاع ضريبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ردًا على صفعة «القندوسي».. الزمالك يفاوض هداف الأهلي في الانتقالات الشتوية

جريمة بشعة فى حى الجيزة .. طاردها ولامس المحظور فى جسدها

66 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

رد فعل مفاجئ من الكاف بشأن انتقال القندوسي للأهلي

تضحية بمحترف.. تفاصيل جديدة بشأن صفقة مهاجم الأهلي

300 جنيه.. قرار منتظر بـ زيادة الأجور نهاية أبريل 2023| تفاصيل

الذهب يعود لمستويات الـ1500 جنيه مرة آخرى|ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

"سي اي بي" يستحوذ على 49% من بنك "Mayfair CIB" بقيمة 40 مليون دولار

ترشيحاتنا

الرئيس الأرميني يشيد بخطوات إصلاح الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية الكبرى

المنتخب الأولمبي يتجمع غدا.. والجابون يصل لمواجهته وديا الجمعة

لدفع الاقتصاد.. دولة عظمى تطلب ربع مليون مهاجر

جورج فلويد جديد..أمريكا تعاقب 5 ضباط اعتدوا على مواطن أسود حتى الموت

رئيس أرمينيا: نسعى لتعميق التبادل التجاري مع مصر |فيديو

تحذير من الحكومة للمواطنين عند شراء الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواطن يتفاجأ بـ أخطبوط سام على طبقه داخل مطعم صيني

بعد انفصاله عن والدته.. فيديو لأب وابنه يثير غضب السوشيال ميديا

رغم احتجاجات الهندوس .. شاروخان يحقق أعلى إيرادات في تاريخ الهند

نحس.. كنيسة تغلق أبوابها في وجه عروس فلبينية وتمنع دخولها للزفاف

فيديو

غازل ياسمين عز.. هل يتزوج الفنان طارق الدسوقي للمرة الثالثة؟!

رغم احتجاجات الهندوس .. شاروخان يحقق أعلى إيرادات في تاريخ الهند

بعد زواجها بأيام.. سالي عبد السلام تكشف إصابتها بمرض الثعلبة للمرة السابعة

الأهلي خطفه من الزمالك.. كل ما تريد معرفته عن الجزائري أحمد قندوسي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ