بسبب خرق قانوني جسيم.. سوناك يقيل رئيس حزب المحافظين البريطاني ناظم الزهاوي

أصدر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قرارًا بإقالة رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي من منصبه في الحكومة، بعدما خلص تحقيق مستقل بخصوص شؤونه الضريبية إلى ارتكاب خرق جسيم لمدونة السلوك الوزاري.

ودفع الزهاوي غرامة لحل نزاع ضريبي بملايين الجنيهات الاسترلينية أثناء عمله كمستشار ووزيراً للمالية.

وفي رسالة إلى الزهاوي نُشرت صباح اليوم الأحد، قال ريشي سوناك إنه "من الواضح أن هناك خرقًا خطيرًا للقانون الوزاري، مؤكدًا أنه عندما أصبح رئيسًا للوزراء العام الماضي، تعهد بأن تكون الحكومة التي يقودها تلتزم وتتمسك بالنزاهة والكفاءة المهنية والمساءلة على كل المستويات.

وكان الزهاوي قد واجه ضغوطًا في الأيام الأخيرة لتقديم استقالته، بعد تسوية ضريبية دفع فيها ملايين الجنيهات، مقابل عدم سداده لضرائب مستحقة عليه.