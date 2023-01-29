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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس أرمينيا: نسعى لتعميق التبادل التجاري مع مصر |فيديو

الرئيس الأرميني
الرئيس الأرميني

قال الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان، إنّه يشعر بارتياح شديد للتعاون الفعّال مع الدولة المصرية في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية والسياحية وغيرها، فهناك تعاون فعال في عدد من الملفات متعددة الأطراف، لكن ما زال حجم التجارة الثنائية بين البلدين غير مرضٍ.

وأضاف «خاتشاتوريان»، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّه على يقين من أنّه خلال بذل حكومة أرمينيا والحكومة المصرية جهودًا مشتركة سيتم تعميق أجندة التعاون والتبادل التجاري بشكل أكبر في المستقبل القريب، وسيتم تسجيل نتائج إيجابية في التبادل التجاري والاقتصادي، وكذلك في العديد من الملفات الأخرى.

وتابع: «خلال السنوات الماضية تم إحراز تقدم وتعاون في جميع المجالات، ومع ذلك تظهر آفاق جديدة للتعاون، وتم توقيع على أكثر من 50 وثيقة تعاون بين البلدين، وتم توقيع عدد من الوثائق الإيجابية بين البلدين».

الرئيس الأرميني الاقتصادي مؤتمر صحفي السيسي حكومة أرمينيا

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