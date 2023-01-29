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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فين باقي البنطلون.. سمر يسري تتعرض لهجوم ناري بسبب إطلالتها الجريئة

سمر يسرى
سمر يسرى

تعرضت الإعلامية سمر يسرى، إلى هجوم نارى من جانب متابعيها بسبب إطلالتها الأخيرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وجاء التعليقات ساخرة على سمر يسرى، حيث قال البعض: “مفيش قماش لرجل البنطلون فقالت اعمله موضه” بينما قال أخر : “يعني حضرتك ما شاء الله صرفتي وكلفتي وجيتي ع رجل البنطلون اللي استخصرتي تعمليها”. 

كما قال أخر موجها رسالته إلى سمر يسرى: “انتي نسيتي رجل البنطلون يافنانه" و"فين الرجل التانيه". 

شاركت الإعلامية سمر يسري متابعيها بأحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والجمال جعلتها محط أنظار محبيها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام". 

سمر يسرى 

ظهرت سمر يسري بإطلالة جذابة وناعمة، حيث ارتدت فستانًا جريئًا باللون الأسود ومن الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابا لتظهر جمال ملامحها مرتكزًا على الألوان الترابية مع لون الأحمر في الشفاه.

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وتشتهر "سمر" بإطلالتها الملفتة وغير التقليدية، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملك الإعلامية ذوقًا رفيعًا في اختيار الإطلالات التي تتماشي مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات من الملابس الكاجوال، والكلاسيك.

برامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا، حفلة 11، وغيرها من البرامج وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقة من جزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي هو النجم راغب علامة.

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