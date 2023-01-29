تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي في المران الأول بالمغرب

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول اليوم، الأحد، على ملعب «سانية الرمل» باستاد تطوان بالمغرب، وذلك في بداية الاستعداد لكأس العالم للأندية.

وبدأ اللاعبون فقرات المران الجماعي بتدريبات استشفائية وبدنية متنوعة للتخلص من إجهاد رحلة الطيران.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة محمود الخطيب، إلى مدينة تطوان بالمغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وقاد أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة لمدة 30 دقيقة مع بداية المران.

وشهدت حالة الطقس صباح اليوم، الأحد، هطول الأمطار الغزيرة على مدينة تطوان بالمغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.