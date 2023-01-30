كارثة..ليس القولون فقط.. «انتفاخ البطن» دليل على مرض خطير

يعد أنتفاخ البطن من الأعراض الجانبية التي يجب عدم تجاهلها فيمكن أن يشير انتفاخ البطن الذي يبدو وكأنك حامل إلى إصابتك بمرض أكثر خطورة وهو مرض الكبد الدهني الشديد والذي يسبب تورم شديد في البطن وهو علامة من أكثر العلامات شيوعا لتليف الكبد وهي المرحلة الأشد من مرض الكبد الدهني.

ووفقا لموقع أكسبريس غالبًا ما تظهر أعراض سرطان الكبد في المرضى الميؤوس من شفائهم نتيجة إصابتهم بمرض الكبد الدهني غير الكحولي .

على الجانب الآخر تعد أبرز أسباب الإصابة بالكبد الدهني هي تناول الكثير من الأطعمة الدهنية والزيادة المفرطة للوزن إلا أن المشكلة الأكبر للأصابة بالكبد الدهني تكمن في مراحله الأولى صعوبة اكتشافه مبكرا ومع ذلك ، إذا تقدم المرض فإنه يمكن أن يصل إلى المرحلة الرابعة والأكثر شدة وهي تليف الكبد أو تندبه ليصيب الكبد نفسه و يصبح متكتلًا ومنكمشًا إذا لم يتم علاجه و تكمن الخطورة أيضا أنه يمكن أن يؤدي تليف الكبد إلى حالات تهدد الحياة مثل فشل الكبد وحتى السرطان وتعد إحدى العلامات لوجود خلل بوظائف الكبد هي تشمع الكبد والإصابة بالاستسقاء ، وهو تراكم السوائل في البطن.