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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقفي عنها .. 5 أخطاء فادحة عند غسل الأطعمة تقع فيها جميع النساء

غسل الأطعمة
غسل الأطعمة

5 أطعمة يجب ألا  تقومي بغسلها قبل الطهي فهي سوف تؤدي إلى انتشار البكتيريا والعديد من المخاطر الصحية الآخرى فعلى الرغم أننا تعلمنا منذ الطفولة أن نغسل كل شيء سنتناوله ومع ذلك ، فإن قلة قليلة من الناس يعرفون أن هذه العادة تضر أكثر مما تنفع في بعض الأحيان وتعد أبرز الأطعمة التي يجب عدم غسلها هي كالتالي وفقا لموقع برايت سايد

1. البيض


غالبًا ما توضع مادة خاصة على  البيض لحمايته من التلوث بالبكتيريا وعند غسل البيض  يدمر الماء هذه الحماية ، لذا لا يجب غسل البيض.

2. الدجاج
 

تشكل البكتيريا الموجودة على  الدجاج الطازج خطورة كبيرة على صحتنا ، وأشهرها السالمونيلا . يعتقد الكثير من الناس أن غسل الدجاج قبل الطهي يساعد في حل هذه المشكلة 

في المقابل إذا بدأت في طهيه على الفور ، فستموت جميع البكتيريا و من الأفضل  سلق الدجاج مرتين  بعد أن يغلي الماء في المرة الأولى ، ويجب في الوقت نفسه تغيير الماء والاستمرار في سلقه. 

3. اللحوم
 

تمامًا مثل الدجاج ، لا يجب غسل اللحوم الطازجة  لأن الغسيل يساعد على انتشار البكتيريا في حوض المطبخ ويديك. بل في المقابل يمكنك التخلص من البكتيريا مع ارتفاع درجات الحرارة.

على الجانب الآخر  قبل الطهي ، عليك استخدم المناديل للتخلص من  عصارة اللحم من و بعد ذلك ، استخدم الصابون والماء الساخن لغسل يديك.

4. المكرونة
 

 غسل المكرونة يتسبب في التخلص من  النشا الذي يساعد على امتصاص الصلصة بشكل أكثر فعالية فلا يمكنك غسل المكرونة إلا بعد الطهي في حالة رغبتك في استخدامها في سلطة أو مقلاة بتقنية القلي السريع.

5. الفطر


لا يمكن كغسل الفطر تحت الماء لفترة طويلة أو نقعه ، لأنه يمتص الماء جيدًا و من الأفضل  شطفه بسرعة وتجفيفها بمنشفة ورقية. يجب أن تفعلي هذا فقط قبل الطهي. وإلا سيفقد الفطر طراوته ومذاقه .

 

انتشار البكتيريا طهي الطعام كوارث صحية

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