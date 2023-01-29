بعد الصلح بينهما.. هل تشارك حليمة بولند مع محمد رمضان في العمدة؟

نشرت المذيعة الكويتية حليمة بولند، فيديوهات للقائها بالفنان محمد رمضان أثناء زيارتها للقاهرة، في أحد الفنادق الشهيرة، بعد قبولها عزيمته الخاصة.

وقالت حليمة بولند في فيديوهات جمعتها بمحمد رمضان، أنها يحضران لمفاجأة سويا، ما دفع الجمهور للتنبؤ بظهورها معه في مسلسل "جعفر العمدة" الذي يقوم بتصويره حاليا للمشاركة في موسم رمضان 2022.

كانت حليمة بولند قد أثارت الجدل بعد زيارتها لنادي الزمالك، ومنحها العضوية الشرفية وأسرتها من قبل رئيس النادي، وقالت في فيديوهات شاركتها عبر سناب شات، إنها سعيدة بهذا التكريم.

وكان قد وقع خلاف بين حليمة بولند ومحمد رمضان منذ حوالي عامين، بعدما نشرت محادثات بينهما عبر تطبيق واتساب، ظهر فيه الممثل المصري بلقاء قديم وهو يشيد بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ويؤكد حبه له.

ورد محمد رمضان على حليمة بولند، قائلًا: «ده قديم أوي»، وبرر رمضان تصريحه السابق بأنه قال هذا لأن صدام حسين، شخصية ثرية دراميًا وهو يريد تجسيدها، وإن جسد شخصية هتلر؛ فلا يعني هذا أنه نازيًا.

وصدمته حليمة، بأنه قال خلال هذا اللقاء أن صدام غالي عليه، وينتهي الفيديو بهذا الرد، ولم تكشف «بولند» عن بقية المحادثة التي دارت بينها وبين محمد رمضان.

وشن عدد كبير من الكويتيين، هجومًا على محمد رمضان، بعدما تم إعادة نشر لقاء قديم له، ظهر فيه يعرب عن حبه لـ صدام حسين أنذاك.