جلسة تصوير رسمية للاعبي الأهلي في المغرب

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جلسة التصوير الرسمية الخاصة بـ«فيفا»، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المغرب خلال الفتر ة من 1-12 فبراير المقبل.

وأدى اللاعبون جلسة التصوير بزي الفريق الرسمي، الذي يشارك به في كأس العالم للأندية.

وخاض الأهلي مرانه الأول صباح اليوم الأحد بملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب.

وحرص كولر على عقد اجتماع مع أعضاء الجهاز الفني عقب نهاية المران، للحديث عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.