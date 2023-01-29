حسن شاكوش يحتفل بخطبة نجله قبل أيام| صور وفيديو

احتفل مغني المهرجانات حسن شاكوش منذ أيام بحفل خطوبة نجله “محمد”، قبل أيام من احتفاله شخصيا بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى ريم.

ونشر نجل حسن شاكوش، الذي عرف نفسه عبر تطبيق تيك توك، على أنه نجل حسن شاكوش ومدير أعماله، صورا وفيديوهات من حفل خطبته.

ونشر نجل حسن شاكوش فيديو من حفل خطبته غبر تيك توك، وعلق عليه قائلا:" لما أبوك يبقى حسن شاكوش وتروح تخطب"، وظهر فيه يغني ويرقص مع مغني المهرجانات الشهير على أغنيته “حبيبتي”.

لمشاهدة فيديو الخطوبة اضغط هذا الرابط.

واعتاد محمد شاكوش نشر العديد من الصور والفيديوهات التي تجمعه بالفنان حسن شاكوش منذ صغره، ووصفه بالعديد من الألقاب منها الأب والأخ والصديق والخال.

خطوبة حسن شاكوش:

احتفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني فى حفل عائلى ضم مجموعة من أفراد أسرته وعدد من أصدقائه المقربين.

وفور إعلان خطوبته شاكوش بدأ عدد كبير من أصدقائه فى طرح العديد من الفيديوهات التى التقطوها أثناء الحفل وكان من بينهم فيديو لوالدة شاكوش وهي ترقص فرحا بخطوبة نجلها.

وظهرت والدة شاكوش وهي ترقص على أنغام أغنية أنا العريس التى يغنيها شاكوش مع عمر كمال.