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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: علاقة الإسماعيلي والاتحاد تاريخية.. ومواجهة الأحد كورة بس

صدى البلد

 

أكد أحمد حسام ميدو مدرب فريق الإسماعيلي على قوة علاقة الدراويش بنادي الاتحاد السكندري، مشددا على أن العلاقة تاريخية بين الناديين.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لابد من التأكيد على العلاقات التاريخية بين الإسماعيلي والاتحاد، وكنت سعيدا للغاية بالبيانات الصادرة من جانب الناديين الإسماعيلي والاتحاد السكندري التي أكدت على قوة العلاقات بين الناديين" 


وأضاف: "علاقة الإسماعيلي والاتحاد رائعة، ووجهت الشكر الخاص لمحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على تأكيده لقوة العلاقة بين الإسماعيلي والاتحاد" 


وواصل: "جمهور الإسماعيلي والاتحاد سيوجهان التحية لبعضهما قبل مباراة الفريقين الأحد المقبل" 
واختتم حديثه قائلا: "سنغلق باب الخلافات بين الناديين الإسماعيلي والاتحاد تماما، وأنا على تواصل دائم مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد الذي أكن له كامل الاحترام، وماتش الأحد كورة بس"
 

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