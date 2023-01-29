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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ديانا حداد تسحر القلوب بأحدث إطلالة لها

ديانا حداد
ديانا حداد

جذبت الفنانة اللبنانية ديانا حداد انظار جمهورها بصور جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 

تألقت النجمة اللبنانية بفستان انيق باللون الاسود مطرز باللون الفضي،  وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

 

وطرحت ديانا حداد آخر أعمالها الغنائية بعنوان "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذى يحمل اسمها.


يذكر أن ديانا حداد طرحت ضمن أغنيات ألبومها الجديد أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاماً ولحناً. حملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها والحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، مكس مصطفى عبد الرضا، والماستر   سليم سلامة.

 
الأغنية الثانية من اللون الخليجي  حملت عنوان "وحشني شخص" جددت تعاونها مع الملحن العراقي  علي صابر، بعد أن إختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في  التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل.

 
وقد طرحت الأغنيتين "مغنجة " و "وحشني شخص" من خلال فيديوهات مصورة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

 

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IMG_٢٠٢٣٠١٢٩_٠٩٢٥١٧
الفنانة اللبنانية ديانا حداد فستان بفستان انيق احدث ظهور لها البومها الجديد

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