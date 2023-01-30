نادية بلبيسي: الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة لـ عامين على الأقل

قالت نادية بلبيسي مديرة مكتب العربية بواشنطن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديه رؤية، فيما يخص الملفات العالمية والأزمات الحالية، متابعة: الحرب الروسية الأوكرانية فرضت على أمريكا.

وأضافت "نادية بلبيسي" خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، : الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر على الجميع، وتتسبب في أزمة اقتصادية عالمية يعاني منها العالم، كما أنها تستنفز روسيا.

ولفتت إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية لن تنتهي بشكل قريب، ومن الممكن أن تنتهي خلال عامين على الأقل، مشددة على أن الوضع لن يتم حسمه عسكريا.