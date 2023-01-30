عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نادية بلبيسي: الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة لـ عامين على الأقل

نادية بلبيسي مديرة
نادية بلبيسي مديرة مكتب العربية بواشنطن

قالت نادية بلبيسي مديرة مكتب العربية بواشنطن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديه رؤية، فيما يخص الملفات العالمية والأزمات الحالية، متابعة: الحرب الروسية الأوكرانية فرضت على أمريكا.

 

وأضافت "نادية بلبيسي" خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، : الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر على الجميع، وتتسبب في أزمة اقتصادية عالمية يعاني منها العالم، كما أنها تستنفز روسيا.

 

ولفتت إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية لن تنتهي بشكل قريب، ومن الممكن أن تنتهي خلال عامين على الأقل، مشددة على أن الوضع لن يتم حسمه عسكريا.

الحرب الروسية الأوكرانية الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا أمريكا اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القندوسي.. الخطيب ينهي صفقة الجوكر من أجل عيون جماهير الأهلي.. تفاصيل

فنانة شهيرة تفجر مفاجأة:عاندت أهلي وتزوجت من خارج ديني وأصبت بطلق ناري

خطوة أخيرة تقرب موليكا من الانضمام إلى الأهلي في مونديال الأندية

قرار جديد من الفيفا لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

الأزمة مشتعلة.. مفاجأة وراء استبعاد فتوح من قائمة الزمالك أمام فيوتشر.. تفاصيل

رئيس وفاق سطيف يتقدم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد مرتضى منصور| خاص

مليون يورو.. فيريرا يلجأ لـ فيفا للحصول على مستحقاته لدى الزمالك

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين قبل شهر رمضان| تفاصيل

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيرانية منظمة إرهابية

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

ملايين خلف الحائط.. مفاجأة صادمة ونهاية تعيسة لعامل بناء بهذه الدولة

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

كارثة..ليس القولون فقط.. «انتفاخ البطن» دليل على مرض خطير

كواليس جديدة في ملف محمود كهربا والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبق شهير للمصريين.. يسبب السرطان وأمراض خطيرة

بعد انتشار البن المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

توقفي عنها .. 5 أخطاء فادحة عند غسل الأطعمة تقع فيها جميع النساء

تحذير من تناول الزنجبيل في هذه الحالة.. أخطرها رقم 5

فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ