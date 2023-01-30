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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد الشافي يكتسح تريند تويتر عقب فوز الزمالك على فيوتشر

عبد الشافي
عبد الشافي

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم لاعب نادي الزمالك “محمد عبد الشافي”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للإشادة بأداء اللاعب محمد عبد الشافي في مباراة الزمالك وفيوتشر. 

 

وتصدر أسم لاعب نادي الزمالك “محمد عبد الشافي”، قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي أداء عبد الشافي في مباراة الزمالك وفيوتشر، كالاتي:

تفاصيل مباراة الزمالك وفيوتشر 

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا هاماً على نظيره فيوتشر بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

شهدت بداية مباراة الزمالك وفيوتشر سجالا بين اللاعبين في وسط الملعب دون خطورة على المرمى .

وتعرض محمد عبد الغني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة بعد التحامه مع محمد رزق مدافع فيوتشر إثر تلاحم قوي في كرة مشتركة بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق فيوتشر عن طريق عبد الكبير الوادي على رأس محمد رزق الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن

ونجح سيف الدين الجزيري في إحراز هدف تقدم الزمالك  في الدقيقة 13 من خلال كرة عرضية أرضية من مصطفى شلبي من يسار منطقة الجزاء أبعدها محمد غنام باتجاه المرمى ليبعدها الحارس وتصل إلى الجزيري ليسدد الكرة داخل الشباك.

وتمكن مروان محسن في إحراز هدف تعادل فيوتشر في الدقيقة 24 من خلال تسديدة من غنام محمد من داخل منطقة الجزاء لصالح فيوتشر حاول محمد عبد الغني تشتيت الكرة لتصل إلى مروان محسن الذي سدد الكرة بطريقة رائعة داخل الشباك.

وعاد سيف الدين الجزيري من جديد ليحرز هدف تقدم الزمالك  في شباك فيوتشرفي الدقيقة 34 من خلال تمريرة من مصطفى شلبي إلى سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء ليستلم الكرة ويسدد كرة أرضية رائعة سكنت الشباك.

وأهدر إمام عاشور الهدف الثالث لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 40 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق عبد الشافي على رأس إمام عاشور الذي سدد كرة مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

وحاول لاعبي نادي فيوتشر إحراز هدف التعادل من خلال شن الهجمات على مرمى فريق الزمالك ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة.

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