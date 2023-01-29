70 دقيقة | الزمالك يحافظ على تقدمه بثنائية الجزيري أمام فيوتشر

انتهت أحداث أول 70 دقيقة من المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك وفيوتشر من المباراة التي تجمع بينهما الآن باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري ومازال الزمالك يحافظ على تقدمه 2-1.

أحداث الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك وفيوتشر بتقدم القلعة البيضاء 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري .

شهدت بداية المباراة سجالا بين اللاعبين في وسط الملعب دون خطورة على المرمى .

وتعرض محمد عبد الغني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة بعد التحامه مع محمد رزق مدافع فيوتشر إثر تلاحم قوي في كرة مشتركة بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق فيوتشر عن طريق عبد الكبير الوادي على رأس محمد رزق الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

ونجح سيف الدين الجزيري في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 13 من خلال كرة عرضية أرضية من مصطفى شلبي من يسار منطقة الجزاء أبعدها محمد غنام باتجاه المرمى ليبعدها الحارس وتصل إلى الجزيري ليسدد الكرة داخل الشباك.

وتمكن مروان محسن في إحراز هدف تعادل فيوتشر في الدقيقة 24 من خلال تسديدة من غنام محمد من داخل منطقة الجزاء لصالح فيوتشر حاول محمد عبد الغني تشتيت الكرة لتصل إلى مروان محسن الذي سدد الكرة بطريقة رائعة داخل الشباك.

وعاد سيف الدين الجزيري من جديد ليحرز هدف تقدم الزمالك في شباك فيوتشرفي الدقيقة 34 من خلال تمريرة من مصطفى شلبي إلى سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء ليستلم الكرة ويسدد كرة أرضية رائعة سكنت الشباك.

وأهدر إمام عاشور الهدف الثالث لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 40 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق عبد الشافي على رأس إمام عاشور الذي سدد كرة مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

تشكيل الفريقين

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - سيد عبد الله "نيمار"

خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من،محمد صبحي وعمر جابر ومصطفى الزناري وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا.

واستبعد الجهاز الفنى من التشكيل أحمد فتوح الذى دخل فى قائمة المباراة .

بينما خاض فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من :-

محمود حمدي في حراسة المرمى

خط الدفاع : باسم علي - محمود مرعي - محمود رزق - جوزيف جوناثان

خط الوسط: غنام محمد - مهند لاشين - كريم نيدفيد - محمد رضا - عبد الكبير الوادي

خط الهجوم: مروان محسن

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