لا يصدق.. صورة فتاة تستيقظ على رؤية الأهرامات تأسر قلوب الأجانب

أثارت صورة فتاة أجنبية، تدعي ثيا مانتا تستيقظ فيهاعلى رؤية أهرامات الجيزة أمامها إعجاب الآلاف من الأجانب المندهشين بالمشهد العظيم أمامها حتي أن واحدا منهم شكك في صورتها لترد عليه بمقطع فيديو يثبت رؤيتها لهذا الجمال من أمامها.

وكانت من التعليقات على صورة الفتاة الأجنبية التي انتشرت من جروب “View from YOUR window قول شخص يدعي كيلي بيتي ” واو، لا يبدو حتى حقيقيًا!" لترد عليه الفتاة بقطع فيديو في التعليقات إضافة إلى الصورة يبهر كل المشاهدين له.

أهرامات الجيزة

ومن بين التعليقات على صورة الأجنبية التي تستقيظ من أحد الفنادق المطلة على أهرامات محافظة الجيزة بمصر، إضافة أخرى: “ صورة توحي بأنك مثل ملكة مصرية على أرضها، لطالما أردت الذهاب إلى هناك، مدهش، تحياتي من نيو بورت ريشي، فلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف آخرون: “واو رائع جدا... وجهة أتوق لزيارتها دائما”، كان لدي رؤية مماثلة في رحلتي، أريد العودة"، “الكثير من التاريخ أمام نافذتك!”، “لا يصدق يا له من منظر!” .

صورة فتاة تستيقظ على رؤية الأهرامات تأسر قلوب الأجانب

صورة فتاة تستيقظ على رؤية الأهرامات تأسر قلوب الأجانب

صورة فتاة تستيقظ على رؤية الأهرامات تأسر قلوب الأجانب