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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: نستعد لجميع السيناريوهات المحتملة في الحرب

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إنه اطلع على أحدث المعلومات الاستخباراتية حول تطورات الأوضاع في أوكرانيا، مؤكدا أن كييف تستعد لجميع السيناريوهات المحتملة.


وقال زيلينسكي عقب اجتماع مع قائد الجيش الأوكراني -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية- إنه "في الحرب لا توجد أيام عطلة"، في إشارة إلى عمله يوم الأحد عطلة نهاية الأسبوع هناك، مضيفا: "خاصة عندما يتعلق الأمر بحريتنا وطرد المحتلين.. لقد عقدت اجتماعا آخر مع القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم".


وأضاف زيلينسكي إنهما خلال الاجتماع ناقشا "المعلومات المهمة القادمة من أجهزة المخابرات حول التحركات والخطوات المحتملة للجيش الروسي في المستقبل القريب"، مضيفا: "نحن نستعد لجميع السيناريوهات المحتملة".


وأضاف زيلينسكي أنهما ناقشا أيضا خلال الاجتماع مسألة ضمان الاحتياجات الأساسية لقوات الدفاع الأوكرانية مثل الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة لاستكمال تنفيذ العمليات العسكرية المخطط لها في عام 2023، مؤكدا أن "عام 2023 يجب أن يكون، بل وسيكون بالتأكيد عام انتصارنا!".


وذكرت وكالة "يوكرينفورم" أنه وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن معهد دراسات الحرب، ومقره الولايات المتحدة، من المرجح أن يستعد الكرملين للقيام بعمل استراتيجي حاسم، ومن المرجح أن يكون في منطقة لوجانسك، خلال الشهور الستة المقبلة بهدف استعادة زمام الأمور، وإنهاء سلسلة العمليات العسكرية الروسية الناجحة في أوكرانيا.

فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا

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