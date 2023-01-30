خالد النبوي يواصل تصوير "الإمام الشافعي"

يواصل الفنان خالد النبوي، تصوير أحداث مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “الإمام الشافعي” تمهيداً لعرضه في شهر رمضان المقبل، وقد انتهى من تصوير ما يقرب من ثلاثة أسابيع بالعمل ومازال التصوير مستمراً.

ومن المقرر أن يتم تصوير عدد من مشاهد المسلسل في مدينة الفيوم، وهو عمل يبلغ تكلفة إنتاجية عالية، والعمل سيناريو وحوار مريم نعوم.

مسلسل “الإمام الشافعي” بطولة خالد النبوى، بجانب كل من نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.

يذكر أن شارك النجم خالد النبوي، مجموعة صور من كواليس تصوير مسلسل “النزوة”؛ وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب النبوي معلقا من خلال صورة: بعيدا عن الكاميرا #النزوة#عمر_شاهين".