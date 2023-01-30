عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد النبوي يواصل تصوير "الإمام الشافعي"

خالد النبوي
خالد النبوي

يواصل الفنان خالد النبوي، تصوير أحداث مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “الإمام الشافعي” تمهيداً لعرضه في شهر رمضان المقبل، وقد انتهى من تصوير ما يقرب من ثلاثة أسابيع بالعمل ومازال التصوير مستمراً.

ومن المقرر أن يتم تصوير عدد من مشاهد المسلسل في مدينة الفيوم، وهو عمل يبلغ تكلفة إنتاجية عالية، والعمل سيناريو وحوار مريم نعوم.

وحشتنا .. خالد النبوى يحيى ذكرى ميلاد يوسف شاهين

خالد النبوي يجسد شخصية "الإمام الشافعي" في رمضان 2023

مسلسل “الإمام الشافعي” بطولة خالد النبوى، بجانب كل من نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بالإضافة لعدد  من ضيوف الشرف.

 

يذكر أن شارك النجم خالد النبوي، مجموعة صور من كواليس تصوير مسلسل “النزوة”؛ وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتب النبوي معلقا من خلال صورة: بعيدا عن الكاميرا #النزوة#عمر_شاهين".

خالد النبوى الفنان خالد النبوي الإمام الشافعي الفيوم مدينة الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القندوسي.. الخطيب ينهي صفقة الجوكر من أجل عيون جماهير الأهلي.. تفاصيل

فنانة شهيرة تفجر مفاجأة:عاندت أهلي وتزوجت من خارج ديني وأصبت بطلق ناري

خطوة أخيرة تقرب موليكا من الانضمام إلى الأهلي في مونديال الأندية

قرار جديد من الفيفا لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

الأزمة مشتعلة.. مفاجأة وراء استبعاد فتوح من قائمة الزمالك أمام فيوتشر.. تفاصيل

رئيس وفاق سطيف يتقدم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد مرتضى منصور| خاص

مليون يورو.. فيريرا يلجأ لـ فيفا للحصول على مستحقاته لدى الزمالك

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين قبل شهر رمضان| تفاصيل

موضوعات متعلقة

رامي صبري يغني حبينا من الأستوديو.. شاهد

شاهد .. صور جديدة من حفل زفاف إيساف

أخبار الفن| وصلة رقص لوالدة حسن شاكوش .. أسرار وكواليس موضوع عائلي

انتظرونا.. عبد الباسط حمودة وعمر كمال يستعدان لطرح أغانٍ جديدة

تكريم روجينا ورؤوف عبد العزيز عن "انحراف" بـ ملتقى التميز والإبداع العربي

محمد نور ومصطفى قمر يطرحان كليب "شوفتوا القمر" .. فيديو

شاهد... برومو "روز وليلى" لـ يسرا ونيللي كريم

روچينا ترتدي جلباب وعمة.. شاهد

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيرانية منظمة إرهابية

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

ملايين خلف الحائط.. مفاجأة صادمة ونهاية تعيسة لعامل بناء بهذه الدولة

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

كارثة..ليس القولون فقط.. «انتفاخ البطن» دليل على مرض خطير

كواليس جديدة في ملف محمود كهربا والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبق شهير للمصريين.. يسبب السرطان وأمراض خطيرة

بعد انتشار البن المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

توقفي عنها .. 5 أخطاء فادحة عند غسل الأطعمة تقع فيها جميع النساء

تحذير من تناول الزنجبيل في هذه الحالة.. أخطرها رقم 5

فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ