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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من الداخلية السعودية لمواطنيها

صدى البلد

حذرت منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، اليوم الإثنين، مواطنيها.

وقامت المنصة بإطلاق إنذار لتحذير المستفيدين من خدماتها من محاولات التحايل عليهم من جهات وأشخاص بإرسال روابط مشبوهة أو توجيه دعوات عبر رسائل البريد الإلكتروني بتحديث بيانات وطلب معلومات تدعي ارتباطها بالمنصة.


وأكدت منصة أبشر أن الوصول إلى المنصة يتم فقط من خلال الرابط الرسمي أو من خلال التطبيق الرسمي.

وذلك منعا لقيام المواطنين السعوديين بإدخال بياناتهم علي اي روابط أو مواقع. 

وفي سياق آخر أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد، اليوم الإثنين، تحذيرات من تهيء الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة حائل.

كما توقع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

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