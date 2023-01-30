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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ملكة جمال العشوائيات.. شاهد صور بسمة حجازي المثيرة للجدل بعد القبض عليها

صدى البلد

تصدر  خبر القبض علي البلوجر بسمة حجازي المشهورة بوردة تريند السوشيال ميديا.

 

حيث أمرت نيابة أمن الدولة ، بحبس كل من البلوحر بسمة حجازى المعروفة باسم "وردة" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

 

 وظهرت البلوجر بسمة حجازي، وهي مقيمة بمحرم بك، وسط الإسكندرية، خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تقديم فيديوهات مصورة مع  البلوجر محمد حسام  من داخل أحياء مدينة الإسكندرية. 

 

وقد بدأ تداول صور بسمة  حجازي الشهيرة بوردة  والتي يلقبها البعض بملكة جمال العشوائيات صورها بشكل كبير حيث أثارت جدلا واسعا بطريقة ظهورها علي السوشيال ميديا حيث اشتهرت بظهورها بالعباية السوداء.

 وإليكم صورها التي أثارت الجدل منذ ظهورها علي السوشيال ميديا 

ملكة جمال العشوائيات بسمة حجازي بسمة حجازي وردة وردة ملكة جمال العشوائيات صور بسمة حجازي

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ملكة جمال العشوائيات.. شاهد صور بسمة حجازي المثيرة للجدل بعد القبض عليها

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